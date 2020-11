Gregrory Polanco: “Emocionado y feliz de poder volver a jugar pelota invernal” 

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde su debut en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (Lidom), Gregory Polanco se ha constituido en una de las principales figuras de los Leones del Escogido y la pasión que le acompañó la primera vez que vistió está camiseta y salió al terreno de juego, continúa acompañándole en la actualidad.

“Estoy emocionado y feliz de poder volver a jugar en la pelota invernal, que tanto me ayudó en el inicio de mi carrera, en los años 2012 y 2013”, dijo Polanco al conversar con reporteros de El Nuevo Diario este miércoles, luego de concluir sus entrenamientos en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.

“Estoy entusiasmado, jugar frente a tu padre, madre y la gente que te conoce, aunque no van a estar en el estadio, es algo que me hace feliz”, expresó el jardinero de los Piratas de Pittsburgh en las Grandes Ligas, quien no esconde su orgullo, por poder jugar en su natal República Dominicana.

Aunque se encuentra, según sus palabras, en plenitud de condiciones y fue agregado al roster de los Leones, Polanco aún no tiene una fecha para su debut, ya que entiende que debe ver más pitcheo en su preparación, antes de salir a defender los colores de los Leones.

“Ayer en la mañana (martes) me enfrenté a varios lanzadores y físicamente estoy ready, no tengo ninguna dolencia y estoy a cien por ciento, pero no puedo entrar sin ver pitchers, para eso, estoy bateando y me siento bien gracias a Dios”, reveló el jugador, quien aseguró que se mantendrá con el equipo por toda la fase regular y de ahí en adelante, es su organización de Grandes Ligas, quien determinará qué tiempo podrá mantenerse en uniforme con el equipo capitalino.

“Después que entre a jugar, ellos me van a decir”, sostiene Polanco, quien como en la temporada de MLB, tendrá que jugar sin público, debido a la presencia de la pandemia del COVID-19, una situación que definió como estresante.

“Jugar con la pandemia del coronavirus es bien estresante, porque hay muchas restricciones, muchas cosas que uno hacía, no la puede hacer, porque hay que mantener el distanciamiento social y jugar sin público es un poco diferente, lo hice en Estados Unidos y uno se acostumbra”, externó el potente bateador zurdo, quien señaló la necesidad de ajustarse a las medidas tomadas para evitar el contagio y la propagación del virus, ya que es algo que no es exclusivo de la República Dominicana, “el mundo entero”.

Polanco, quien jugó por última ocasión con los Leones en el torneo 2013-14, en el cual bateó para .331 con cinco cuadrangulares y 28 carreras remolcadas, conquistando las distinciones de Jugador Más Valioso y Novato del Año en esa temporada, dijo que se enfocará en trabajar en su swing, un factor que entiende debe mejorar, para rendir al nivel que acostumbra.

“Cada día estoy trabajando en ello, para volver a ser el Gregory que siempre he sido”, concluyó el toletero zurdo de los Leones del Escogido.