Green revela que su prometida a recibido amenazas de muerte tras su fallo en sexto juego de la final de la NBA

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- El disparo fallado por Danny Green, que pudo haberle dado la victoria a los Lakers de Los Ángeles en el sexto partido de la final de la NBA , ante el Miami Heat el pasado viernes, ha tenido fuerte repercusiones, que han llegado hasta el límite de amenazar de muerte a su prometida.

”Recibí tantos mensajes que ni siquiera puedo presionar el botón eliminar todos. Le pregunté a mi prometida si había recibido amenazas de muerte y me dijo que sí. Es un juego. Los fans son emocionales. Espero que les apasione el voto o la injusticia “, afirmó el veterano, según reporte de Ohm Youngmisuk y que fue reproducido por 12UP.

Green tuvo un difícil encuentro el pasado viernes en el que anotó ocho puntos y tras recibir un pase de LeBron James, falló el disparo que podría haberle dado el triunfo a los Lakers, cuando faltaban seis segundos para finalizar el partido.

Danny Green said he could have taken slightly more time on the shot, but that the Lakers have looked at Game 5 and that it’s never about one play.

— Kyle Goon (@kylegoon) October 11, 2020