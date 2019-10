Gran accionar político: Leonel es proclamado por seis partidos; Abinader y Gonzalo activos

Comparte esta noticia

PRD se moviliza por proceso municipal; proclaman a Moreno y Ramfis

EL NUEVO DARIO, SANTO DOMNGO.- El accionar político estuvo desbordado este fin de semana al registrarse un intenso activismo de los aspirantes presidenciales hacia las elecciones nacionales a celebrarse el tercer domingo de mayo del 2020.

Lanzados al ruedo proselitista estuvieron el expresidente Leonel Fernández, proclamado candidato presidencial por varios partidos; Luis Abinader, cuya candidatura fue oficializada por el PRM; y Gonzalo Castillo, quien encabezará la boleta presidencial del PLD, visitó Barahona y San Cristóbal.

Asimismo, el Partido Revolucionario Dominicano (PRD) trabajó en la escogencia de sus candidatos a alcaldes y regidores en las elecciones municipales del tercer domingo de febrero del año próximo.

Este fin de semana también fueron proclamados Guillermo Moreno, por su partido Alianza País, y el controversial Ramfis Domínguez Trujillo, nieto del déspota Rafael Leónidas Trujillo Molina, en el Partido Nacional Voluntad Ciudadana (PNVC).

SEIS PARTIDOS PROCLAMAN A LF

El expresidente Leonel Fernández, proclamado el sábado y domingo por seis partidos, anunció la conformación de un frente opositor integrado por organizaciones políticos, fuerzas sociales y populares.

Este domingo, Fernández fue proclamado candidato presidencial por los partidos Reformista Social Cristiano (PRSC), de los Trabajadores Dominicanos (hoy Fuerza del Pueblo) y de Unidad Nacional (PUN).

El sábado, el expresidente fue anunciado candidato presidencial por los partidos Bloque Institucional Social Demócrata (BIS), Quisqueyano Social Demócrata (PQDC) y la Fuerza Nacional Progresista (FNP). Mañana será proclamado por otros partidos.

Los seis partidos, más otros que podrían sumarse en el camino, se integran en una coalición opositora bajo la sombrilla de La Fuerza Del Pueblo.

Leonel Fernández dijo que la coalición opositora impedirá que en el país se realice otro fraude electoral y detendrá la usurpación del poder de las actuales autoridades.

Aseguró que una verdadera democracia se cimenta en el respeto a la voluntad popular y en permitir igualdad de todos los ciudadanos y el desarrollo económico de la nación.

Manifestó que el irrespeto a la democracia y la institucionalidad trae desorden y caos, así como atraso en las conquistas sociales.

El ex mandatario aseguró que con la unidad de las fuerzas políticas opositoras no tiene dudas de que “e´ pa´ fuera que van” y que los engreídos del Palacio no se quedarán con la antorcha del poder porque pertenece al pueblo.

GONZALO LE HIZO PEDIDO A BOSCH

El candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Gonzalo Castillo, dijo este domingo en San Cristóbal que sus modelos a seguir en la política son el profesor Juan Bosch y el presidente Danilo Medina, para mantenerse –afirma- como hombre humilde y cercano a la gente.

“Una de las razones por las cuales fui a la tumba de Don Juan, fue para pedirle, y se lo pido y siempre se lo pediré donde quiera que él esté es que me mantenga siendo un hombre humilde, sencillo, cercano a la gente. Que me libre de la arrogancia, de la soberbia y que me libre del odio, y que, en cambio, me guíe por los senderos del amor para todos y para todas”, afirmó Gonzalo.

El sábado, en una actividad política en Barahona, Castillo agradeció a los barahoneros por acudir a las urnas y marcar la diferencia que le permitió salir victorioso en las primarias internas del PLD. “El sur habló fuerte y claro e hizo posible que estemos hoy aquí, celebrando”, manifestó.

“Me volcaré en apoyar a los candidatos del PLD y del Bloque Progresista en toda esta región”, expuso Castillo durante un encuentro con la dirigencia del PLD de esa provincia.

ABINADER CONTRA MALA POLÍTICA

El candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno (PRM) manifestó este domingo que el Partido de la Liberación Dominicana no debe seguir gobernando, no sólo porque lo hace mal, sino porque no puede gobernarse a sí mismo, mientras los ciudadanos ven como se empiezan a amontonar sus escombros.

Al hablar durante la Convención Nacional de Delegados del PRM que lo proclamó candidato presidencial, Abinader atribuyó las dificultades del país a la mala política del gobierno, que busca la permanencia en el poder más que la utilidad del poder.

Aseguró que las encuestas confirman que él duplica en simpatía al candidato oficialista, pero adelantó que el PRM presentará en noviembre una amplia propuesta de unidad para el cambio.

Dicha propuesta incluiría candidaturas municipales y congresuales, y unos lineamientos básicos que servirían de marco conceptual para la elaboración de un programa de gobierno común.

PRD OFERTA ROSTROS NUEVOS

El Partido Revolucionario Dominicano celebró este domingo una convención de dirigentes municipales con la participación de 158 municipios.

Miguel Vargas, presidente del PRD, declaró que un nuevo liderazgo emergerá en la conducción de los gobiernos municipales a partir de febrero del 2020.

Dijo que numerosos jóvenes se sometieron al escrutinio para optar por una candidatura del nivel municipal.

GUILLERMO MORENO PROCLAMADO

El partido Alianza País eligió este domingo a Guillermo Moreno candidato presidencial en su Convención Nacional de Delegados realizada en el auditorio del centro cultural Narciso González.

Moreno expreso que asume la responsabilidad con clara conciencia de la necesidad de trabajar con determinación para sacar al PLD del poder y hacer el cambio democrático.

Añadió que Alianza País representa la única opción realmente alternativa, con la voluntad y convicción para hacer las reformas y transformaciones necesarias que garantizaran una justicia independiente, el castigo de la corrupción, acabar con la impunidad y hacer de Republica Dominicana un país justo, productivo, próspero y soberano.

RAMFIS CANDIDATO DEL PNVC

El Partido Nacional de Voluntad Ciudadana (PNVC) proclamó este domingo a Ramfis Domínguez Trujillo su candidato presidencial.

En con la presencia de inspectores de la Junta Central Electoral (JCE), Ramfis dijo que él representa la nueva generación política dominicana para liderar los destinos del país.

