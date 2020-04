VIDEO: Gonzalo Castillo prestó aeronave para regresar al país a integrante Reinas del Caribe, Gina Mambrú

View this post on Instagram

Gracias a las facilidades dispuestas por el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana (@pldenlinea ) Gonzalo Castillo (@gonzalo2020rd), a través de su empresa Helidosa, regresó anche al país desde Miami, la integrante de la Selección Nacional Femenina de Voleibol, Gina Mambrú, quien debido a la pandemia del coronavirus se había visto imposibilitada de retornar. “Extiendo el agradecimiento por hacer posible que yo haya podido regresar a mi país. Estaba ya ansiosa de poder estar con mi familia”, manifestó Mambrú, tan pronto bajó de la aeronave propiedad de Helidosa Aviation Group. Continúa leyendo esta noticia entrando a nuestra página web www.elnuevodiario.com.do o haciendo clic en el enlace de nuestro perfil. #elnuevodiariord #CoronavirusEnRD