Gobierno y PLD reaccionan diferente a presunto acuerdo DM apoyaría una reforma constitucional

El partido morado niega pacto, mientras que desde el oficialismo lo desconocen

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Mientras el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) niega de manera rotunda que el expresidente Danilo Medina haya pactado con el Gobierno para apoyar la reforma constitucional, a cambio de rehabilitarlo electoralmente para que éste tenga opción de optar por la candidatura presidencial, desde el oficialismo no se obtiene certeza alguna sobre lo revelado a El Nuevo Diario por el dirigente peledeista Hipólito Polanco.

Charles Mariotti, secretario general del Partido de la Liberación Dominicana

“Eso es totalmente una fábula”, dijo cortante el secretario general del PLD, Charles Mariotti, tras ser consultado por este periódico sobre el particular.

“Ese señor (Hipólito Polanco) es un buen discípulo de Esopo, el gran fabulador de la historia”, dijo el exsenador por Monte Plata, sin que quisiera entrar en mayores detalles pese a la insistencia de este medio.

Antoliano Peralta, consultor jurídico del Poder Ejecutivo

Mientras que respondiendo también a una llamada de El Nuevo Diario, el consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Antoliano Peralta, dijo que desconocía totalmente lo revelado sobre una supuesta negociación en torno a la eventual reforma a la Carta Magna, que implicaría el apoyo del PLD a cambio del compromiso de eliminar el “nunca jamás” que consigna la Constitución contra Danilo Medina y sus aspiraciones presidenciales.

“Yo no sé, yo ahora es que me estoy enterando, yo no tengo nada que decir, porque no conozco nada. Desconozco totalmente eso”, precisó Antoliano Peralta, quien precisamente coordina la mesa de diálogo que aborda el proyecto que pretende realizar cambios a la Carta Sustantiva de la Nación.

Vista fachada frontal del Palacio Nacional, sede del Poder Ejecutivo

El Nuevo Diario intentó sin éxito contactar al propio Danilo Medina para obtener su parecer sobre el particular, pero no fue posible establecer comunicación con el exmandatario.

Hipólito Polanco, dirigente del PLD

Henry Merán

El exdiputado y miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo (FP) Henry Merán, manifestó que en el momento no se observan indicios que marquen un acuerdo como el que ha revelado Hipólito Polanco.

Entrevistado vía telefónica por El Nuevo Diario, Merán detalló que “creo que el propio gobierno dominicano, el propio partido de gobierno, no se prestaría a ese tipo de maniobra porque dejaría un espacio muy amplio a interpretaciones”.

Asimismo, consideró que al PLD tampoco le convendría este tipo de acuerdo.

“No le veo sentido lógico ni político a ese tipo de afirmaciones, no veo tampoco elementos de juicio ni actitudes que definan algo de esa naturaleza, sino todo lo contrario”, manifestó el dirigente político.

Henry Merán, miembro de la Comisión Política de la Fuerza del Pueblo.

