Giannis Antetokounmpo planea estar en el Eurobasket 2022 con Grecia

EL NUEVO DIARIO, INTERNACIONAL.- Aún queda un año por delante, pero Giannis Antetokounmpo parece dispuesto a regresar a la selección griega para disputar el Eurobasket 2022, el cual tendrá cinco sedes y se desarrollará del 1 al 18 de septiembre.

La estrella de los Bucks no estuvo en el torneo preolímpico con Grecia a causa de que este tenía lugar a la vez que disputaba los playoffs de la NBA; sin embargo, de cara a 2022, con la vuelta del calendario habitual en la competición estadounidense, tendría tiempo de descansar entre campeonatos y estar presente en ambos.

Cierto es que Giannis no se ha pronunciado oficialmente al respecto, pero atendiendo a las redes sociales –fuente de información en el presente–, The Greek Freak ha dejado claro su planteamiento a día de hoy. Para ser exactos, la cuenta oficial de Eurobasket ha anunciado que resta un año para el comienzo del torneo internacional, publicación a la que el griego ha contestado así: “Vamos a tomarlo día a día, pero no puedo esperar”.

Está por ver qué ocurrirá finalmente con Antetokounmpo y otras estrellas europeas que compiten en la NBA, pero lo cierto es que podemos estar ante un fantástico campeonato con jugadores de la talla de Nikola Jokic, Luka Doncic, Bogdan Bogdanovic o Evan Fournier. Queda un año, pero el torneo entre países europeos suena realmente bien.

