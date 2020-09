Giannina Azar: La maestra de la moda dominicana

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Desde Thalía, Jennifer López, Britney Spears,Yuri hasta Gloria Trevi, sus vestidos han paseado por las pasarelas más importantes de la industria del espectáculo y con más de tres décadas dedicadas al diseño.

La innovadora y anhelada diseñadora dominicana, Giannina Azar, desde pequeña demostró su interés y pasión por la moda, el deseo de crear y recrear con sus manos. Inició a los siete años, donde comenzó a crear su futuro en el arte desde el momento que ganó primer lugar en el concurso internacional de pintura infantil en Seúl, Corea.

Luego a los quince años diseñó sus primeros vestidos para sus amigas en sus fiestas de quince y promoción. Realizó sus estudios en el Instituto Mercy Jácquez de Santo Domingo, y luego cursó sus estudios en una escuela de diseño que está ligada a la prestigiosa y reconocida, Parsons School of Design de Nueva York. Giannina no solo es diseñadora sino que también tiene dos títulos como diseñadora gráfica publicitaria y decoradora de interiores.

“Defino mi estilo como clásico, pero a la vez vanguardista. Es contradictorio, tiene doble personalidad. Es como “too much” con “menos es más”, dijo.

Está de más mencionar su participación en 54 colectivas, 28 individuales y 16 desfiles internacionales. Azar durante año fue la diseñadora del concurso nacional de belleza Miss República Dominicana y de demás personalidades del país. Luego de algunos años, sus diseños atravesaron la frontera del Caribe, y todo comenzó por la actriz y cantante mexicana Thalía, quien hizo debut a su primer modelo de la diseñadora dominicana en Premios lo Nuestro en el año 2017.

En medio de tanta fama a nivel mundial, es importante destacar el lado humano de Giannina, ya que ha formado parte de grandes labores en beneficio de las personas más necesitadas de nuestro país. “A la nueva generación de diseñadores y emprendedores les pido que deben ser perseverantes, que tienen que trazarse una meta y cumplirla, no dejarse amedrentar por nadie ni que les digan: “no, tú no sirves” o “no porque tú no puedes llegar ahí”.

Mirar hacia delante siempre con Dios de la mano y algo muy importante es reinventarse también, crear cosas nuevas” dijo Giannina.

Si quieres conocer más de cerca su historia, el próximo sábado en el Fashion Freak Club Summer Edition será una de nuestras invitadas especiales. Síguela en las redes como: @gianninaazar