Giancarlo Stanton da dos jonrones, iguala marca de Yankees

EL NUEVO DIARIO, REDACCION.- Giancarlo Stanton se convirtió en el tercer jugador en la historia de los Yankees en conectar jonrón en cuatro juegos seguidos de postemporada, al sacar un bambinazo solitario en el segundo inning del Juego 2 de la Serie Divisional de la Liga Americana la noche del martes en Petco Park.

El jonrón de Stanton empató el duelo 1-1 contra los Rays y así igualó a Lou Gehrig y Reggie Jackson en el libro de récords de la franquicia.

Stanton volvería a botarla en el 4to inning para acercar 5-4 a los Yankees, un soberbio cañonazo de 458 pies por el jardín izquierdo que salió de su bate a 118 mph, según Statcast, dice una nota de MLB.com.

Stantastic Beasts And Where To Find Them. pic.twitter.com/eGbmHQaeU8

