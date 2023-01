Gary Sánchez entre los mejores agentes libres que quedan en mercado de las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, NEW YORK.- Claro, varias superestrellas en la agencia libre han pactado antes de las Navidades, con Aaron Judge regresando a los Yankees, el puertorriqueño Carlos Correa integrándose a los Gigantes y Jacob deGrom a los Rangers, entre otros. Pero eso no significa que no queden figuras relevantes en el mercado libre.

A continuación, un vistazo a los mejores agentes libres, por posición:

Receptor: Gary Sánchez

A comienzos de su carrera, parecía que el dominicano sería el receptor del futuro de los Yankees tras registrar OPS de .923 con 53 cuadrangulares en sus primeros 175 partidos en las Mayores del 2016 al 2017. Pero después, con la excepción de una sólida campaña en el 2019, hubo contratiempos tanto en la caja de bateo como detrás del plato. Eso resultó en los Bombarderos enviándolo a los Mellizos antes de la temporada pasada, a cambio de Josh Donaldson y Isiah Kiner-Falefa. Sánchez tampoco tuvo buenos resultados en Minnesota, bateando .205/.282/.377 en 128 juegos. Pero tiene apenas 30 años y es posible que todavía le quede algo en el bate.

Primera base: Brandon Belt

Podrías elegir aquí a Belt o al cubano Yuli Gurriel. Pero aunque ambos veteranos tienen mucho valor, nos decantamos por el primero. Belt, de 34 años, es cinco años menor que Gurriel, quien vio varios de sus números decaer considerablemente en el 2022. El cuerpo de Belt ha sido su propio némesis en los últimos años, disputando menos de 100 juegos en cada una de las dos campañas más recientes – se sometió a su tercera cirugía en su rodilla derecha desde el 2015 en septiembre pasado.

Sin embargo, Belt dejó OPS de .988 y empalmó 38 jonrones en los 148 encuentros que disputó desde que comenzó la acortada campaña del 2020 hasta el final del 2021.

Segunda base: Josh Harrison

Harrison viene de una sólida campaña con los Medias Blancas en el 2022. Más conocido por su paso por los Piratas entre el 2011 y 2018 que incluyó dos convocatorias al Juego de Estrellas y un top 10 en la votación por el JMV de la L.N. del 2014, Harrison nunca ha sido un bateador de poder, sino más uno con un contacto efectivo. Terminó el 2022 con promedios de .256/.317/.370 y un OPS+ de 94.

Torpedero: José Iglesias

Aquí fácilmente podríamos incluir al venezolano Elvis Andrus — ambos tienen casi la misma edad y tuvieron WAR de entre 1 y 2 este año por sus respectivos clubes. Pero señalamos al más joven Iglesias (el cubano cumplirá 33 años en enero), quien ha tenido una mayor consistencia en el plato durante los últimos años. Con los Rockies en el 2022, tuvo OPS de .708 (OPS+ de 90), similar a lo que produjo en el 2021 con los Angelinos y los Medias Rojas. Tuvo una gran campaña con los Orioles en el 2020, cuando consiguió OPS de .956, aunque fue en 150 turnos en una abreviada temporada por la pandemia. Sin embargo, se destaca por su impresionante guante.

Tercera base: Brian Anderson

Anderson se ha visto limitado por lesiones durante las últimas dos campañas, pero apenas tiene 29 años. Después de perderse los últimos cuatro meses de la temporada del 2021 por una dolencia en el hombro izquierdo que finalmente requirió de una operación, Anderson sólo tuvo tres estadías en la lista de lesionados el año pasado, incluyendo tres semanas debido a un esguince en el mismo hombro. Bateó apenas .222 con OPS de .657 en 98 encuentros de un 2022 lleno de lesiones. Buscará recuperar el nivel que demostró en el 2018, cuando tuvo promedio de .273 con OPS+ de 110 en 156 partidos que le valieron el cuarto lugar en las votaciones para Novato del Año de la Liga Nacional. Continuó su buena producción en el 2019 al fijar una marca personal con 20 cuadrangulares y un récord personal con OPS+ de 116 en el 2020.

Jardín izquierdo: Jurickson Profar

En el 2022 con los Padres, logró una marca personal con 3.1 de bWAR, OPS de .723 (OPS+ de 111) y 15 jonrones. Además, llegando a su campaña con 30 años en el 2023, el curazoleño brinda versatilidad a la defensa, viendo tiempo de juego en cada posición con la excepción de lanzador y receptor durante su carrera de ocho años en MLB.

Jardín central: Adam Engel

Estaba rumbo a posiblemente ser un jugador digno del Juego de Estrellas con los Medias Blancas, pero las lesiones y un 2022 de bajo nivel descarrilaron ese paso. Siempre ha tenido una buena defensa, pero su ofensiva se ha quedado atrás. Sin embargo, por su edad–y si se puede mantener en salud–podría ser un riesgo que rendiría dividendos.

Jardín derecho: Adam Duvall

Aunque cumplirá 34 años el próximo año, han pasado apenas dos campañas desde que pegó 38 bambinazos y lideró la Liga Nacional con 113 remolcadas con los Marlins y Bravos, ayudando a Atlanta a conquistar la Serie Mundial tras su llegada en la fecha límite de canjes. Se perdió la mayoría del 2022 por una dolencia en una muñeca, pero si está completamente recuperado de su operación, podría ser una gran alternativa de poder en cualquier alineación.

Bateador designado: Trey Mancini

Aunque no produjo con el bate como los Astros anticipaban cuando lo adquirieron desde los Orioles en julio, todo terminó bien — Houston salió campeón. De todas maneras, el veterano registró OPS de .735 con 39 jonrones en 1,203 turnos desde que regresó a las Mayores en el 2021 tras su batalla contra un cáncer. Demostró que todavía tiene algo de trueno y podría ser una firma a un buen precio para un conjunto que busque un toletero por encima del promedio.

Abridor: Michael Wacha

Luego de una estelar carrera con los Cardenales, Wacha pasó algunos altibajos, incluyendo una efectividad de 5.39 con los Mets y Rays entre el 2020 y 2021. Pero el derecho se recuperó significativamente con los Medias Rojas en el 2022, con quienes dejó marca de 11-2 y efectividad de 3.32.

Wacha no ha podido lanzar más de 130 innings desde el 2017, pero aunque eso podría generar ciertas interrogantes, a sus 31 años, Wacha también ofrece una sólida opción por encima del resto de los lanzadores aún disponibles, como Zack Greinke y Wade Miley.

Relevista: Andrew Chafin

Chafin firmó un pacto de dos años con los Tigres antes de la pasada temporada, pero el zurdo decidió salirse del mismo el mes pasado, luego de un exitoso año en Detroit. Terminó con efectividad de 2.83 con una tasa de 10.5 K/9 a lo largo de 57.1 tramos. Aunque sólo tiene 11 salvamentos durante sus nueve años de carrera, Chafin ha sido efectivo lanzando últimamente en situaciones de apremio.

En las últimas dos campañas, el monticular de 32 años limitó a los rivales a un promedio de .205 con apenas 10 extrabases permitidos en 156 turnos en dichas situaciones.

