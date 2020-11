Gaby Rang, la nueva “muñeca” del género urbano

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Oriunda de Venezuela, Gaby Rang llegó a República Dominicana por casualidad, y enamorada de los encantos de Quisqueya, tomó la decisión de quedarse en suelo dominicano para establecer en este país caribeño, una carrera musical que la pone en el spolight de productores y artistas internacionales, y la convierte en la nueva “muñeca” del género urbano.

Su primer sencillo musical, “Muñeca”, forma parte de la banda sonora oficial de la miniserie original de YouTube producida por Natti Natasha, “Bravas”, hecho que confirma que navegará con éxito en la industria de la música.

Aprovechando este momento que la ve brillar, Rang conversó con El Nuevo Diario sobre su incursión en el mundo de la música, su primer sencillo musical, y los próximos pasos que deparan un futuro prometedor en el género urbano.

Pregunta: ¿Cómo inicias en la música?

Respuesta: Comencé en febrero de este año. Fue la primera vez que entré a un estudio a componer, estaba loca por iniciar este proyecto musical. Tenía mucho tiempo creando ideas, hace menos de un mes salió mi primer sencillo Muñeca. ¡Realmente soy bastante nueva!

P. ¿Cómo llegas a República Dominicana?

R. ¡Turista! Vine a visitar a un familiar que tenía aquí, quería conocer el país y me encantó. Luego me ofrecieron trabajo así que me quede a vivir.

P. ¿Quiénes son tu inspiración en la música?

R. No creo que sean personas como tal. Al momento de hacer música todo me inspira, lo que tengo para decir en el momento, lo que siento o cómo me siento, lo que está pasando a mí alrededor, las cosas que percibo. Si admiro algunos artistas, pero me inspira más lo que tengo dentro de mí.

P. ¿Influye en tu carrera musical el movimiento urbano dominicano?

R. Totalmente. Aunque yo vengo de una familia de músicos no pensé hacer música hasta que llegue aquí y vi como el dominicano vive la música. Sin duda me enamoré y comencé a hacer música. Todo mi equipo de trabajo es dominicano, realmente siento que de alguna forma vengo del movimiento dominicano.

P. ¿Cómo recibiste la noticia de que tu sencillo “Muñeca” formaría parte de la banda sonora de la serie “Brava” producida por Natti Natasha?

R. Estaba de camino a mi casa y mi manejador me dijo que tuvo una reunión con Jessy Terrero, le mostró la canción y le encantó. Quería que fuera parte del soundtrack de la serie, así que me dijo que tenía que salir corriendo a terminarla. Me quedé en shock, no lo podía creer y estaba muy feliz, fue una noticia increíble para mí.

P. ¿En qué te inspiraste para la creación de este sencillo?

R. En las mujeres. Yo quería que esta canción fuera para las mujeres, quería que se sintieran bellas, poderosas, así que cree una canción que ellas pudieran poner, salir a la calle y que se sintieran unas reinas.

P. A parte del género urbano, ¿Algún género distinto que te gustaría explorar?

R. Me gusta el bolero y la salsa, pero no sé si me gustaría explorarlo por ahora. Creo que me quedo en el género urbano.

P. ¿Con que artista te gustaría hacer una colaboración?

R. ¡Con muchísimos! Creo que no podría decir sólo uno, me encantan muchos realmente. De RD me gusta Haraka Kiko, Kiko el Crazy, El Alfa y Amenazzy.

P. ¿Participas en la composición de tus temas? ¿O tienes un compositor?

R. Si, yo creo mis ideas la mayoría de las veces que voy al estudio. Se lo que quiero, pero también tengo compositores que me ayudan a desarrollarlas.

P. Desde la perspectiva de tu carrera musical ¿Qué lecciones te ha dejado la pandemia y el confinamiento?

R.Realmente no sé cómo era antes, ya que mi carrera musical inició dentro de la pandemia. Crear música estando en ella no fue fácil, se me dificultó mucho ir al estudio. Con la pandemia es totalmente cibernético, ha sido difícil pero no imposible, así que desde el punto de vista musical aprendí a tener paciencia el tiempo de Dios es perfecto. Hay que tener constancia y ser positivos siempre.

P. ¿Qué podemos esperar de Gaby Rang para el futuro?

R. Mucha música, ideas creativas, excelentes audiovisuales, quiero poder aprender y crecer cada día más y que puedan ver a una Gaby más íntegra. Una artista que hace música sin temor a equivocarse, y que siempre se mantiene feliz haciéndola.