Fundación Flor para Todos realiza conferencia en medicina tradicional China

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La American Society of Integrative Medicine Board of Hematology and Onncology (ASIM), en colaboración con la Fundación Flor para Todos, Inc. celebraron la Conferencia de Oncología Integrada: Más allá de los protocolos básicos: “Nuevas fronteras en los tratamientos contra el cáncer”, con la participación de los doctores: Dinggang Li, Dr. Marcelo Lam, Dr. Rolando Dopico y Dr. Daniel Carpman, quienes viajaron expresamente para participar en este primer intercambio académico, motivados por su propósito de compartir sus experiencias con destacados especialistas de la comunidad médica dominicana

La señora Rosa Ng Báez, Presidenta de la Fundación Flor para Todos, recordó que antes de inaugurar el Barrio Chino de Santo Domingo, el 18 de abril de 2008, el Dr. Ángel Chan Aquino, quien falleciera años después; le dijo: «Hace falta un servicio médico que provea la tradicional medicina china junto con la convencional y señalo que durante sus años de labor diplomática representando la República Dominicana en China pudo observar los grandes avances de la Medicina en China.

El interés de ambas instituciones organizadoras es generar intercambios a nivel académico entre los médicos internacionales y los dominicanos asistentes. Más de noventas médicos dominicanos que estuvieron presentes y quienes posteriormente manifestaron sus ideas en un ambiente de intercambio académico abierto y del más alto nivel.

Por su parte el Dr. Marcelo Lam de la Sociedad Americana de Medicina Integrada hablo a los presentes sobre los beneficios de la Medicina Tradicional China, desde su origen milenario hasta su práctica moderna y contribución a la salud de los seres humanos, aspectos académicos y el estado legal. Así como de su disponibilidad profesional en China, Estados Unidos y otros países. Expreso sobre el conocimiento y la utilidad de la Medicina Herbaria profesional con evidencias clínica comprobada del uso complementario e integrativo en el tratamiento de enfermedades crónicas, particularmente el Cáncer.

Se hablo también, de las perspectivas para una Medicina Integrada de acuerdo a la investigación científica, de los beneficios clínicos comprobados, y siguiendo las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, OMS, en cuanto a la Medicina Tradicional y Complementaria.

Temas tratados en general por los panelistas fueron los siguientes:

♦Revisión de nuevas medicinas herbarias con evidencia clínica comprobada y otras herramientas complementarias (CAM) contra el cáncer, para mejorar la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes.

♦Revisión sobre la interacción positiva y negativa de los remedios herbarios con las drogas farmacéuticas.

♦Fundamentos, métodos y estrategia para la integración y uso apropiado de terapias complementarias (CAM).

♦Introducción a terapias y procedimientos antineoplásicos de “alta tecnología!: terapias génicas, crioablación, terapia neutrónica por captura de boro (NBCT); hipertermia, inmunoterapia y células madre.

Mejoramiento de resultados usando las terapias CAM son evidentes en las siguientes áreas:

Combatiendo directamente las células cancerosas

Optimizando la acción antineoplásica de las drogas convencionales

Disminuyendo la resistencia a las drogas antineoplásicas

Aumentando la respuesta inmunitaria

Inhibiendo el crecimiento del cáncer

Arrestando las metástasis

Mejorando la supervivencia y la calidad de vida de los pacientes

Los disertantes revisaron los mecanismos de acción, beneficios, contraindicaciones, y “pros y contras” de terapias complementarias con evidencia comprobada y medicina integrativa de alto calibre. Explicaron cómo integrar terapias complementarias con base científica, lógica clínica y seguridad. Finalmente, resaltaron cómo estos conocimientos pueden mejorar los resultados clínicos y la interacción médico-paciente en cuanto al uso de terapias complementarias y alternativas.

El panel-conferencia fue una presentación sin precedente en la República Dominicana, constituido por el altruismo de médicos internacionales, con reconocido éxito y experiencia clínica en el uso de tratamientos integrados contra el cáncer.

