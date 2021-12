Fundación en Santiago Oeste pide ser tomada en cuenta por el Gobierno

Comparte esta noticia

El Nuevo Diario, SANTIAGO. – El director del Ministerio Evangélico Tiempo Decisivo, que desarrolla el Programa Niños con una Esperanza, Pablo Ureña, expresó que es doloroso que una fundación con más de 18 años, que su principal objetivo es defender los derechos de la niñez, nunca haya sido tomada en cuenta dentro del presupuesto general de la nación.

Afirma que las recaudaciones que obtienen son de una empresa internacional llamada Trash Mountain Project, la que está programando colaborar con la construcción de una guardería, un asilo para ancianos y un centro de refugio temporal.

“Esto lo está haciendo una fundación internacional, ¿Cómo es que el Gobierno no se involucra en esto?, ¿Cómo no se interesa?, nosotros no deberíamos estar buscándole, ellos deberían buscarnos a nosotros, porque le estamos haciendo un trabajo que le corresponde y pertenece al mismo gobierno”, manifestó Ureña.

Señaló que tienen capacidad para apoyar 500 niños, pero que por la limitación de los recursos solo están trabajando con 250.

Durante una entrevista realizada este martes, en la comunidad de Santa Lucía, en Santiago Oeste, destacó que recibían una colaboración de RD$20,000 por parte de la Alcaldía de Santiago, pero que al Abel Martínez tomar el cargo, se les quitó.

Agradeció el apoyo moral recibido por parte de la Gobernadora de Santiago, Rosa Santos y el gerente general de Edenorte, Andrés Cueto y exhortó que la única forma para combatir la delincuencia y la violencia es apoyando las instituciones locales.

Por: Kismel Cruz.

