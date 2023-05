Frank Rainieri y Elena Viyella reflexionarán sobre el futuro economía y relación AL-UE

EL NUEVO DIARIO, MADRID.- El Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI) celebrará, del 30 de mayo al 1 de junio en Madrid, la sexta edición de su Congreso empresarial, bajo el título España, el puente de Iberoamérica y Europa, un evento en el que más de 300 presidentes de compañías líderes y familias empresarias de Iberoamérica y España, y líderes institucionales de toda la Comunidad Iberoamericana pondrán el foco en las relaciones empresariales entre Latinoamérica y la Unión Europea, con motivo de la Presidencia española de la UE durante el segundo semestre de 2023.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cuyo Ejecutivo defiende en Europa el impulso a una alianza estratégica entre ambos bloques, clausurará un encuentro en el que se analizará la actualidad económica, comercial, empresarial e inversora en la región.

Entre los ponentes dominicanos de este VI Congreso empresarial iberoamericano CEAPI se encuentran Frank Rainieri, fundador y chairman del Grupo Puntacana; Frank Elías Rainieri Kuret, presidente y CEO de Calcagno Cas Legal Services; Paola Rainieri Kuret, CMO de Grupo Puntacana y Elena Viyella De Paliza, presidente de Indescorp.

Tras el éxito de la quinta edición del congreso, celebrado en República Dominicana y el primero en la historia de la asociación celebrado en Latinoamérica, este encuentro de líderes empresariales regresa a España.

El evento, en palabras de la presidenta de CEAPI, Núria Vilanova, “busca arrojar certidumbre en esta época de incertidumbre mundial, y dar respaldo desde el sector privado a la forja de un vínculo más sólido y a largo plazo entre Europa y América Latina”. “En CEAPI consideramos que la colaboración público-privada es la clave para posicionar a la región Iberoamericana como un actor fundamental en el nuevo panorama geopolítico”, según Vilanova.

El VI Congreso empresarial, que se desarrollará en el Auditorio Museo Reina Sofía de Madrid, reunirá al mayor número de primeros actores empresariales y decisores de Latam y España y a buena parte de los cargos institucionales más influyentes de la Comunidad Iberoamericana, y se basará en conferencias plenarias y sesiones de trabajo paralelas.

La importancia que tiene el sector empresarial en el fortalecimiento de los lazos entre los países latinoamericanos y la Unión Europea, así como el papel que desempeña España como puente entre las dos regiones serán ejes centrales del evento.

Los paneles examinarán los escenarios de futuro a los que se enfrenta Iberoamérica, incorporando temas de debate como las relaciones UE-América Latina, la importancia de cerrar la brecha de Latam en infraestructura; la relación entre materias primas y seguridad; el futuro de la empresa familiar; la transición energética, la idea de que la desigualdad no es rentable y la inversión como motor de cambio. El Congreso también reflexionará sobre empresa y política; fútbol e impacto social, innovación e IA.

Precedidas por una cena de inauguración la noche del 30 de mayo en el Teatro Real, las jornadas del 31 de mayo y 1 de junio serán las principales de este Congreso, en las que se desarrollarán las mesas de debate. Además, el primero de estos días se celebrará la cena oficial, en Matadero, en la que se otorgará el Reconocimiento Mujer, Empresa y Liderazgo.

Durante la tarde del 1 de junio, Casa de América acogerá la Jornada Mujer, Empresa y Liderazgo en Iberoamérica. También en el marco del Congreso, del 2 al 4 de junio los asistentes podrán disfrutar de un viaje a Extremadura y una visita al Espacio SOLO, una de las colecciones privadas de arte más importantes de España.

Presencia de grandes líderes

En el encuentro estarán también presentes empresarios de primer nivel como Isidoro J. Alanís, fundador y presidente ejecutivo del grupo Global Exchange (España); Luis Amodio, presidente de OHLA (México); Carlos Aso, director general de Andbank (España); Alberto Bacó Bague, managing director de Re Capital (Puerto Rico); Vicente Boluda Ceballos, vicepresidente del Grupo Boluda (España); Connie Benítez de Paiz, CEO de Panifresh (Guatemala); Ximena Caraza Campos, directora de la Fundación Casa de México en España (México); Ismael Clemente, CEO de Merlin Properties (España); Manuel Contreras Caro, presidente Grupo Azvi (España).

Tambien, Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica (España); Diego de la Torre, presidente del directorio de La Viga (Perú); Meg De Romaña, global art advisor y presidenta del directorio del Museo de Arte Contemporáneo de Lima (Perú); José Luis Del Río Goudie, presidente de DERSA (Chile); Carlos Diaz-Rosillo, director de Adam Smith Center for Economic Freedom (EEUU), Valentín Diez Morodo, presidente de COMCE (México); Elena Foguet Plaza, directora de negocios de Value Retail (España); Jaime Gilinski, presidente de Gilinski Group (Colombia); Jordi Hereu, presidente de Hispasat (España); Emiliano López Atxurra, presidente Petronor y consejero de REPSOL (España); Carolina Manhusen Schwab, presidenta de Ocean Born Foundation (Argentina); Jaume Miquel Naudí, presidente y CEO y de TENDAM (España); Carolina Orozco, country manager de Torata Mining (Ecuador); Eloi Planes, consejero delegado de Fluidra (España) y Javier Targhetta Roza, consejero delegado de Atlantic Copper (España), entre muchos otros.

Dentro del ámbito institucional, serán muchas las figuras destacadas que compartan espacio con los líderes empresariales. El VI Congreso será clausurado por Pedro Sánchez, presidente del Gobierno español, y contará con la presencia de Andrés Allamand, secretario general de SEGIB; José María Aznar, expresidente del Gobierno de España; Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congreso de los Diputados; Mariano Jabonero, secretario general de la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI); Enrique V. Iglesias, presidente de honor de CEAPIM; Leire Pajín, presidenta de la Fundación EU-LAC; José Luis Bonet, presidente de la Cámara de Comercio de España; y Cani Fernández Vicién, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, entre otros. Además, durante la última jornada nos acompañará Luis Felipe Quintero, viceministro de Comercio Exterior de Colombia.

Reconocimiento a las mujeres empresarias

Las empresarias iberoamericanas Ana Godó, consejera y directora editorial en Grupo Godó de Comunicación (España); Luiza Trajano, presidenta del consejo de administración de Magazine Luiza (Brasil); Elena Viyella De Paliza, presidenta Indescorp (República Dominicana); Connie Benítez de Paiz, CEO de Panifresh (Guatemala); y Carolina Orozco, country manager de Torata Mining (Ecuador) recibirán el reconocimiento Mujer, Empresa y Liderazgo durante la última cena del VI Congreso CEAPI. Este homenaje representa el agradecimiento a las mujeres que trabajan no solo por impulsar el desarrollo de sus países, sino por romper con la brecha de género y alentar el empoderamiento de la mujer en el ámbito empresarial y laboral.

CEAPI ha organizado este evento con el apoyo de Global Exchange, Andbank, Grupo Azvi, Red Eléctrica, Value Retail, Hispasat, TENDAM y Atlantic Copper. Además, ha contado con la colaboración de Atlantic Copper, Atrevia, Adam Smith Center for Economic Freedom (FIU), Global Exchange, Energía Bogotá, Grupo Trinity, Invest in Spain, Las Rozas Village, MAPFRE, OHLA y TENDAM.

PIEpie…………..De izquierda a derecha, Felipe Vicini, Valentín Diez Morodo, Nuria Vilanova, Luis Abinader, Andrés Allamand, Ito Bisonó y Frank Rainieri.

PIE DE FOTO (De izq. a dcha.): Felipe Vicini, Valentín Diez Morodo, Núria Vilanova, Luis Abinader, Andrés Allamand, Ito Bisonó y Frank Rainieri en el V Congreso Iberoamericano CEAPI en 2022

