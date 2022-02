Francia vuelve a superar los 400.000 contagios diarios

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, PARÍS.- Los contagios diarios en Francia vuelven a rebasar los 400.000 diarios, después de cinco jornadas por debajo de ese umbral, al alcanzar los 416.896, mientras que la saturación en los hospitales por casos de covid se mantiene estable, informaron este martes las autoridades francesas.

Sin embargo, las cifras de infecciones no reflejan fielmente la tendencia, pues los martes hay una acumulación de casos que solo se reportan después del fin de semana, cuando los servicios de salud no funcionan plenamente y no tienen tanta capacidad de diagnóstico.

En total, hay 32.894 pacientes ingresados en los hospitales por covid, un ligero aumento frente a los 32.374 del lunes. No obstante, el número de ingresos diarios a la uci se ha estabilizado, reflejando que la variante ómicron, a pesar de ser muy contagiosa, provoca casos menos graves.

Actualmente, hay 3.751 personas en la uci, bastante lejos del récord de 7.000 de la primera oleada de 2020.

Por lo que respecta a la vacunación, en Francia tienen la pauta completa 52,74 millones de personas, un 78,2 % de la población total y el 94 % de los adultos. Además, se ha administrado la dosis de refuerzo a más de 35,7 millones de habitantes (en torno al 55 % de la población total).

Francia ha instaurado este 2022 el pasaporte de vacunación, que exige una inmunización completa del covid para muchos actos de la vida social como acudir a un bar o un restaurante, ir al cine, a un espectáculo o a un estadio, pero también para viajar en transportes públicos de largo recorrido (autocar, tren o avión).

