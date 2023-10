Five Nights at Freddy’s: ¿Podrás sobrevivir cinco noches?

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El terrorífico fenómeno de los juegos de terror se convierte en un escalofriante acontecimiento cinematográfico, ya que Blumhouse —la compañía productora de M3GAN, The Black Phone y The Invisible Man— trae a la pantalla grande a Five Nights at Freddy’s.

La película relata la historia de Mike (interpretado por JOSH HUTCHERSON; Ultraman, franquicia de The Hunger Games), un joven con problemas que cuida de su hermana Abby, de diez años (interpretada por PIPER RUBIO; Holly & Ivy, Unstable), y está atormentado por la desaparición aún sin resolver de su hermano menor, hace más de una década.

Hace poco Mike fue despedido y está desesperado por encontrar trabajo para poder mantener la custodia de Abby, así que acepta un puesto como guardia de seguridad nocturna en un restaurante temático abandonado: la pizzería Freddy Fazbear’s. Pero Mike pronto descubre que en Freddy’s, nada es lo que parece. Con la ayuda de Vanessa Shelly, una oficial de la policía local (interpretada por ELIZABETH LAIL; You, Mack & Rita), las noches de Mike en Freddy’s lo conducirán a inexplicables encuentros con lo sobrenatural y lo arrastrará al oscuro corazón de una pesadilla indescriptible.

En la película también participan MARY STUART MASTERSON (Blindspot, Fried Green Tomatoes), como Jane, la fría tía de Mike; KAT CONNER STERLING (We Have a Ghost, 9-1-1) es Maxine, la cariñosa niñera de Abby; y MATTHEW LILLARD (Good Girls, Scream) como Steve Raglan, el presumido orientador de carrera de Mike.

Five Nights at Freddy’s es dirigida por EMMA TAMMI (The Wind, Blood Moon). Basada en la serie de videojuegos de “Five Night’s at Freddy’s” de SCOTT CAWTHON, la historia para la pantalla la escribieron SCOTT CAWTHON y CHRIS LEE HILL (V/H/S/99) & TYLER MacINTYRE (V/H/S/99), y el guion es de SCOTT CAWTHON y SETH CUDDEBACK (Mateo) & EMMA TAMMI. Los icónicos personajes animatrónicos de la película han sido creados por la empresa JIM HENSON’S CREATURE SHOP.

Nota: Todas las entrevistas a actores y escritores se realizaron antes de las huelgas laborales de SAG-AFTRA y WGA.

La historia

Hace casi una década, el desarrollador de juegos Scott Cawthon se encontraba en una encrucijada. Los anteriores proyectos de juegos de Cawthon no habían tenido éxito financiero, y se encontraba en una crisis de fe, cuestionándose si debía abandonar por completo el desarrollo de juegos y buscar un camino diferente. Una noche, Cawthon se topó con una reseña de lo que había imaginado que sería su último juego, llamado Chipper & Sons Lumber Co. Un usuario había escrito que los personajes animatrónicos de este juego familiar eran “involuntariamente terroríficos”. En ese momento, Cawthon tuvo una epifanía: ¿Y si hiciera algo intencionadamente terrorífico?

Five Nights at Freddy’s, el juego de terror resultante, pone a los jugadores en los zapatos de Mike, un guardia nocturno contratado para cuidar de la pizzería temática Freddy Fazbear’s, que está abandonada. Los jugadores rápidamente se dan cuenta de que son los animatrónicos del restaurante —Freddy Fazbear, Bonnie, Chica y Foxy el Pirata— de quienes deben preocuparse, porque las enormes creaciones parecen cobrar vida propia, entre la medianoche y las seis de la mañana.

Cawthon lanzó el juego de supervivencia de tipo point and click el 8 de agosto de 2014 y fue un éxito inmediato, encabezando las listas de éxitos y siendo jugado por algunos de los YouTubers más famosos del mundo. Las secuelas no tardaron en llegar y Cawthon creó una franquicia global que ahora incluye nueve juegos, juegos derivados, una trilogía de novelas y una serie de antología, cada uno de los cuales amplía y desarrolla el siniestro argumento de la película en un universo narrativo completo. “No voy a aparentar entender todas las razones por las que estos personajes e historias han conectado con la gente a lo largo de los años”, afirma Scott Cawthon. “¡Sólo sé que mi trabajo es honrar eso e intentar no arruinarlo!”. Cuando Hollywood inevitablemente lo llamó, Cawthon se mostró justificadamente protector con su creación y desconfiado de una industria cinematográfica que no tenía precisamente un gran historial de adaptaciones de juegos a películas de cine. Pero el productor Jason Blum, fundador de Blumhouse, la indiscutible casa mundial del terror, creía que era posible hacer una película de éxito a partir de la querida franquicia de juegos. “Es un proyecto perfecto para Blumhouse”, señala Blum. “Los juegos son terroríficos, divertidos y atractivos, y tienen una comunidad integrada en la que personas de todas las edades y de todo el mundo pueden reunirse y compartir algo más grande que ellos mismos”. Entonces, Blum se comunicó con Cawthon para iniciar conversaciones acerca de lo que podría ser posible para Five Nights y para Blumhouse.

Five Nights at Freddy’s se estrena el 26 de octubre.