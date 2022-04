Fiscalía pide anular cadena perpetua de hombre de EEUU que pasó 32 años preso

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.-La Fiscalía del condado Miami-Dade pidió este miércoles la anulación del juicio y la puesta en libertad de Thomas James, sentenciado a cadena perpetua por un homicidio ocurrido en 1990 en Miami (EE.UU.), por tratarse de un caso de “identidad equivocada”.

“Vamos a deshacer lo que es la condena injusta de un hombre inocente. Hoy estamos deshaciendo una injusticia, que fue un error no intencional. Vamos a pedirle a la corte, a nuestra corte de Justicia, que le dé al señor James la libertad que se merece”, dijo en rueda de prensa Katherine Fernández Rundle, fiscal estatal del Undécimo Circuito Judicial de Florida.

El anuncio de Fernández Rundle se da luego de que su oficina reabriera este caso el año pasado y concluyera que James, ahora de 55 años, de los cuales 32 los ha pasado en prisión, no fue quien mató a Francis McKinnon durante el asalto a una vivienda en el sur de Miami en 1990.

De acuerdo con la fiscal, el fallo de culpabilidad y que le supuso a James la cadena perpetua en 1991 se basó principalmente en la identificación de una testigo, Dorothy Walton, la hijastra de la víctima, quien identificó al hombre en una foto.

La mujer, no obstante, posteriormente rectificó y, como declaró el canal local NBC 6, señaló que el autor del disparo mortal no era James, quien en el momento en que ocurrieron los hechos se hallaba detenido por otro suceso no relacionado al caso.

Los hechos se remontan a enero de 1990, cuando un par de hombres entraron a la vivienda en Coral Gables donde vivían Francis McKinnon y Ethra McKinnon y encañonaron a los ocupantes, incluidos Walton y su esposo John.

Cuando McKinnon, que se encontraba en una habitación, oyó ruidos salió armado a enfrentar a los intrusos pero uno de los asaltantes disparó primero y acabó con su vida, tras lo cual huyeron de la escena.

De acuerdo con el reporte policial, los oficiales recibieron pistas sobre un tal Thomas “Dog Williams” James, residente del barrio de Coconut Grove, como sospechoso del crimen.

La Policía detuvo a James si bien luego durante la investigación no se halló correspondencia entre sus huellas y las que se ubicaron en la vivienda.

El detenido siempre defendió su inocencia y señaló que se trataba de un caso de “identidad equivocada”.

