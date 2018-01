Fiscalía conoce medida coerción 12 implicados alijo 1,570 kilos coca

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El Ministerio Público solicitó prisión preventiva para los 12 implicados en el caso del hallazgo de un alijo de 1,570 kilos de cocaína.

Los implicados en el caso son José Antonio Quijada Salazar, Silvio Fernando Ibarra Vega, Manuel Escobar Bolaños, Pedro Emilio Betancourt Tabio, Joel Ponce Ordoñez, Marvin Eusebio Lambert Harry, Salvador Gómez Cuevas, Rene Manuel Cuesta Feliz, Fermín Samboy Cuevas, Damerides Gómez Saldaña, Elvis Langomás Medina y Teurinson Valenzuela Samboy, quienes, según el Ministerio Público tenían conocimiento de la actividad.

Advierte el Ministerio Público que los imputados no ofrecen garantías para presentarse a los actos de procedimiento, toda vez que los mismos se dedican al trafico nacional e internacional de sustancias ilícitas y tampoco garantizan someterse a todos los actos del procedimiento, en razón de que no cuentan con el arraigo suficiente para descartar el peligro de fuga, sobre todo porque no residen en territorio dominicano.

Según el expediente acusatorio, firmado por el procurador Fiscal del Distrito nacional, Manuel Emilio Aquino Escalante, que el Ministerio Público evaluó la medida de coerción más idónea para garantizar la presencia de los imputados al proceso y es por ello que solicita imposición de medida establecida en el artículo 226 inciso 7 del Código Procesal Penal, consistente en prisión preventiva.

La instancia detalla que en un operativo conjunto de la Armada de la República Dominicana , el Servicio de Guardacostas de los Estados Unidos y la DNCD fueron capturados los miembros de la organización de narcotraficantes.

Esta tenía como modus operandi introducir al país, cantidades indeterminada de drogas vía marítima, utilizando embarcaciones de carga, tanqueros de combustibles de gasoil, según el Ministerio Público.

La embarcación Kaluba fue interceptada, abordada y requisada a 200 millas náuticas de aguas internacionales por el servicio de guarda Costa de Estados Unidos, encontrando 12 tripulantes a bordo, siendo traslada hasta aguas nacionales.

Para dar con el traste del referido cargamento de drogas, el Ministerio Público y la DNCD iniciaron hace varios meses una ardua tarea de investigación que incluyó la evidencia de al menos 50 llamadas telefónicas, labores de inteligencia, vigilancias electrónicas y seguimientos.

