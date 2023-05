Fiscales interponen acción de amparo pidiendo la no aprobación del reglamento de escalafón

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Más de cien fiscales interpusieron este miércoles una acción de amparo preventivo colectivo y una solicitud de medida cautelar en contra de la Dirección General de Carrera del Ministerio Público, de la Procuraduría General de la Republica y del Consejo Superior del Ministerio Público.

Los miembros del ministerio público reclamaron la no aprobación «del abusivo reglamento» de escalafón que los pondría a esperar años para poder ser ascendidos, entre otras alegadas violaciones impuestas por la Dirección General de Carrera del Ministerio Público.

Las acciones legales, las cuales según una nota de prensa cuentan con el apoyo de la Asociación de Fiscales Dominicanos (FISCALDOM) y de su coordinador general, Francisco Rodríguez Camilo, buscan que dentro del Ministerio Público se respete la carrera y no se cometan «abusos a lo interno».

Así lo informó el abogado de los fiscales accionantes, Cirilo de Jesús Guzmán López, quien es un exprocurador fiscal.

La nota de prensa señala que una comisión de estos fiscales, se había reunido anteriormente con la procuradora General de la República, Miriam Germán, pero no obtuvieron una respuesta que les quite la «incertidumbre», no sólo del tiempo que cada fiscal ha desempeñado, sino también que se valore su trabajo.

El Tribunal Superior Administrativo fijará audiencia a fin de conocer ambas acciones, la cautelar por el presidente de dicho tribunal y la acción amparo, la cual deberá ser designada una de sus salas.

