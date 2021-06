Fiscal Mirna Ortiz dice Odebrecht tendrá segunda parte: Odebrecht 2.0

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El caso de soborno Odebrecht, tendrá en los tribunales una segunda parte y se llamamará Odebrecht 2.0, investigación que ya “esta blindada”, afirmó este miércoles Mirna Ortiz, representante del Ministerio Público que preside la barra de la defensa en el juicio de fondo Odebrecht.

La fiscal del Departamento de Prevención y Lucha contra la Corrupción Administrativa, Pepca, dijo que Punta Catalina forma parte de la investigación Odebrecht.2.0, así como todos aquellos aspectos de hechos y personas que aún no han procesado en el Caso Odebrecht.

“En Odebrecht 2.0 el Ministerio Público, se está esmerando e ira a Brasil a escuchar los delatores, y por sus implicaciones será un caso blindado con pruebas irrefutables, que tendrá repercusiones en el país”, promete la fiscal.

Al ser entrevistadas este miércoles en el Programa El Día, la doctora Mirna Ortiz, dijo que ya se están realizando los contactos con autoridades de los Estados Unidos; y sobre Brasil, dijo la pandemia ha impedido completar las investigaciones, porque covid está combatiendo a los brasileños.

Reiteró que Odebrecht 2.0 el Pepca está avanzando y ya sostuvo reuniones con ejecutivos no solo de Odebrecht, sino que se han hecho los contactos para facilitar las entrevistas con todos los delatores, saber cómo se operaba esa mafia.

Al referirse al caso de soborno Odebrecht, sus imputados, y posibles acuerdos, la fiscal Mirna Ortiz, dijo que en la pasada gestión del exprocurador Jean Alain Rodríguez, en la primera etapa del proceso, hubo acercamiento de acuerdos, pero en esta fase de juicio de fondo no.

“Los acercamientos se hicieron con Jean Alain, no así con este Ministerio Publico, en la parte del juicio, y de acuerdo a lo que Ángel Rondón Rijo presento en audiencia fue un acuerdo que se dio en la parte de investigación, no ahora”, agrego para expresar que en un proceso judicial no se descartan acuerdos, pero que todavía no los hay, con el principal acusado por el MP, del caso de soborno Odebrecht.

La representante del Ministerio Público fue reiterativa al afirmar “que conste en los legajos documentales actualmente no hay acuerdo con Ángel Rondón Rijo.

MP investiga quien traspapelo documentos caso Odebrecht

La fiscal al referirse a pruebas documentales que fueron excluidos en esta parte del juicio de fondo dijo que las mismas, fueron excluidas pruebas por no estar en idioma español, a pesar de haber sido entregadas cumpliendo los requisitos de ley.

Al respecto, explico que las delaciones, y todo documento que vino de Brasil fueron traducidos, e incluso el MP planteo en el tribunal, el depósito de esas delaciones.

“El ofrecimiento de esa prueba, se ofreció con la presentación de cada documento, aparentemente hubo una manipulación incorrecta, o mal manipulación por parte de quienes manejaran los documentos en la Suprema Corte de Justicia, provocó que se traspapelarán esos documentos”.

Dijo que eso se descubrió más tarde, “buscando otros documentos, razón por la cual el tribunal ordeno una búsqueda exhaustiva y luego aparecieron en la secretaria, eso nos lleva a la conclusión de que de la misma manera que desaparecieron, o traspapelaran, de esa manera pudo haber ocurrido con esas traducciones, pero el Mp siempre tradujo sus documentos”.

La fiscal Mirna Ortiz, dijo que no puede afirmar que dichos documentos fueron sustraídos, al tiempo de afirmar que “eso no quedara así, se ha iniciado una investigación sobre este tema. Ya se han hecho interrogatorios para poder llegar a las consecuencias penales.

Caso Punta Catalina no tiene fecha

Pese a que el Ministerio Publico trabaja en las investigaciones sobre el proyecto Punta Catalina, Ortiz, dijo aún no hay fecha de presentación de acusación, ya que las diligencias, investigación de se han visto afectadas por el pan del coronavirus.

“Estamos armando casos fuertes, blindados, no podemos adelantarnos, el tiempo de Punta Catalina, el Mp dará una respuesta a la sociedad, pero esa respuesta tiene que ser contundente, pero aún no hay fecha.

Sobre el juicio Odebrecht, dijo estar segura que “ninguna de las pruebas de la defensa puede soportar al MP, el caso Odebrecht tendrá pena condenatoria”

Relacionado