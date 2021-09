Festival Master of the Ocean 2021 inicia de forma exitosa en RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CABARETE, RD.- El primer día del Festival Master of the Ocean 2021 comenzó con un sol tropical y condiciones buenas, pero pequeñas para los atletas en la hermosa bahía azul justo en frente del lugar de la competencia. Hubo pequeñas condiciones para surfear con un oleaje bien formado transparente y glassy de 2 a 3 pies que se mantuvo constante durante todo el día.

El Festival Master of the Ocean tiene una división que consta de 7 equipos con 3 a 4 miembros en cada equipo. La primera serie de Team Surf comenzó a las 10.30 am y fue una eliminatoria bien disputada con solo una diferencia de 1 punto sobre 10 para los lugares 2, 3 y 4.

Nicolás de la Cruz (República Dominicana) del Equipo Cocotazo se destacó durante esta serie con movimientos sólidos y un surf fluido en las condiciones pequeñas, ya que el oleaje no era lo suficientemente grande como para los aires o trucos complicados. El segundo lugar fue para Geoffrey Castillo (República Dominicana) del Equipo Caribe Connection.

Los lugares 3 y 4 fueron para el Equipo 4 Fish liderado por el local Gianmarco Oliva (Italia) y Valeska Schneider (Alemania), una destacada surfista en su país, del Equipo Internacional. La segunda serie del Team Surf fue ganada por el surfista olímpico de Tokio 2020 Manuel Selman (Chile) para el Equipo Carambola con movimientos muy sólidos y un estilo de surf rápido y fluido. Fue seguido por el Equipo Happy Dolphins en 2do lugar y el Equipo República Dominicana en 3er lugar.

Las primeras series de la jornada fueron seguidas por una demostración de seguridad en el agua a cargo de uno de los principales patrocinadores de MOTO 2021, Kymera Jet Boards en República Dominicana, en la que mostraron las posibilidades de rescate y posibilidades de seguridad de sus equipos. La multitud disfrutó mucho de las

demostraciones de rescate en vivo bajo el sol tropical acompañadas de ritmos tropicales de DJ locales. Después de esto, la primera serie de Team SUP comenzó con la victoria de Alexander de la Cruz (República Dominicana) para el Equipo 4 Fish. Pudo ganar con una gran diferencia porque supo surfear las olas hasta el final y completar más maniobras en cada ola.

Le siguió Diego Anta (España) en el segundo lugar del Equipo Internacional, que ocupó el cuarto lugar overall en la edición 2020 del Master of the Ocean. El 3er lugar fue para el carismático local David (República Dominicana) del Equipo Caribe Connection seguido del 4to lugar por Tracey Shay (Estados Unidos) del Equipo Cocotazo.

La segunda serie de Team SUP tuvo a Daury Reynoso (República Dominicana) mostrando sus habilidades locales en las olas para el Equipo República Dominicana en el 1er lugar seguido por Papito Santana (República Dominicana) para el Equipo Carambola en el 2do lugar. El local Papito Santana pasa tanto tiempo haciendo SUP ahora como surfeando y se destaca en su nivel de SUP. El tercer lugar lo ocupó el multitalento Guillaume Authier (Canadá) con olas fluidas para el Team Happy Dolphins.

A primera hora de la tarde, las condiciones tropicales se mantuvieron soleadas y ligeramente ventosas. Había suficiente viento para las series de Team Kite pero no para las series de Team Windsurfing. A pesar del mando de la naturaleza, las condiciones fueron mejores que el pronóstico y la primera serie del Equipo Kite comenzó a las 3 pm con un viento muy suave.

La serie fue dominada por José Luis Ciriaco (República Dominicana) para el Equipo Cocotazo debido a su excelente navegación en las olas y su elección del equipo en estas condiciones ligeras. El segundo lugar fue para Imma Nin (Francia) para el Equipo Caribe Connection con una buena muestra de habilidades de su parte. El 3er lugar lo ocupó Alex Soto (República Dominicana) para el Equipo 4 Fish. Finalmente, el 4º lugar lo ocupó la prestigiosa atleta australiana de kitesurf, Perry Roberts, para el Equipo Internacional.

Después de 15 minutos, comenzó la segunda serie de Team Kite y la competencia estuvo muy reñida entre el 1º y 2º lugar, así como entre el 3º y 4º lugar.

La mejor puntuación para una ola en kite fue para Joselito del Rosario (República Dominicana) con una puntuación de 5.8 en los últimos 15 segundos de su serie para el Equipo Carambola. Joselito tuvo el mejor estilo en la serie con el desempeño más consistente. Luciano González (República Dominicana) tomó el segundo lugar para el Equipo República Dominicana y agarró la ola de tamaño intermediaria del día y la surfeó hasta el final. Luciano González es un verdadero veterano y 4 veces campeón overall de Master of the Ocean. El 3er lugar fue para Samuela Mule (Italia), una veterana de Cabarete, para el Equipo Happy Dolphins.

A pesar de las pequeñas condiciones, las multitudes estaban encantadas con el primer día del Festival Master of the Ocean 2021. Mañana esperamos un aumento en las condiciones de viento con 5 nudos adicionales para la segunda ronda de series de expresión y series de equipos en todas las disciplinas. Tuvimos el placer de dar la bienvenida a Austin Kalama (Hawaii), n uprestigioso waterman internacional, que participará en las partes de wing foil hacia el final de la semana. El jueves es el día de la comunidad durante el Festival Master of the Ocean 2021 con una gran cantidad de actividades comunitarias en conjunto con la organización Happy Dolphins, incluyendo una mini competencia para niños locales. ¡Esté atento a más acción e increíbles actuaciones de clase mundial de talentos locales e internacionales mañana!

Para obtener más información, visite masteroftheocean.org y sus redes sociales en Instagram y Facebook.

