Festival de Nueva York tendrá filme sobre Weinstein y documental de Scorsese

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.-El Festival de Cine de Nueva York estrenará en su próxima edición un filme sobre el caso de abusos sexuales del exproductor Harvey Weinstein , además de un documental de Martin Scorsese y David Tedeschi sobre un icono de la música punk de los setenta, según anunció este martes la organización.

El estreno mundial más destacado del certamen es el drama “She said”, de la cineasta Maria Schrader (“Unorthodox”), un retrato de la investigación del New York Times sobre el que fuera el productor más poderoso de Hollywood, que destapó décadas de acoso y agresiones sexuales en el mundo del cine.

En la sección “Spotlight”, que agrupa los filmes más esperados, figura también el documental “Personality crisis: one night only”, en el que Scorsese y Tedeschi muestran la vida de David Johansen, integrante de la banda de punk New York Dolls, y su reinvención musical bajo el pseudónimo Buster Poindexter.

Otros títulos anticipados son “Bones and all”, una película de terror de Luca Guadagnino protagonizada por Taylor Russell y Timothée Chalamet; “Till”, de Chinone Chukwu, que ahonda en la historia de la madre de Emmett Till, un adolescente negro cuyo asesinato es uno de los episodios más brutales del racismo en EE.UU.

Asimismo, se destacan varios documentales nuevos, como “A cooler climate”, en el que el laureado director James Ivory muestra las cintas que grabó en un viaje a Afganistán en 1960, “Is that black enough for you?!?”, del crítico de cine Elvis Mitchell, sobre la revolución negra del séptimo arte en los setenta.

El festival, que se celebrará del 30 del septiembre al 16 de octubre, incluirá una presentación especial con motivo del 50 aniversario de “Solaris”, de Andrei Tarkovsky, considerado la respuesta soviética a la mítica “2001: A space odyssey” de Stanley Kubrick.

