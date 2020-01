Feris Iglesias recomienda a la población tomar medidas de higiene preventivas ante el coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El destacado infectólogo y pediatra, Jesús Feris Iglesias recomendó a la población tomar medidas de higiene preventivas ante el coronavirus, y en caso de sospecha llamar a su médico, y este a su vez reportar el caso a las autoridades de salud.

Dijo que lo más importante en el caso de la República Dominicana es que cuando se presente un cuadro clínico respiratorio o con dificultad respiratoria, se investigue de inmediato si esa persona ha viajado a Wuhan o China, si ha estado en contacto con una persona que ha viajado a ese territorio, donde ha podido estar en contagio.

“Allí hay muchos otros virus que van a producir enfermedades, y no necesariamente tiene que ser este coronavirus”, expresó el galeno entrevistado en el programa Toque Final con Julio Martínez Pozo, por Antena 7.

En tanto, destacó que la Organización Mundial de la Salud y otras instituciones de salud en los países desarrollados esperan una gran pandemia desde hace varios años, introducida por un nuevo virus, igual a la llamada gripe española que afectó a principios del siglo XX y que mató entre 50 y 100 millones de personas. Sin embargo, indicó que eso no se ha producido.

Feris Iglesias explicó que, de la familia de los virus, una de esas líneas de virus son los coronavirus, muy diversas y afectan tanto a los humanos como a los animales, tras recordar, que ha habido dos coronavirus que han afectado a la humanidad recientemente uno es el síndrome respiratorio agudo grave, conocido como SARS (por sus siglas en inglés) y el otro fue el síndrome respiratorio de oriente medio (MERS, por sus siglas en inglés).

Sin embargo, planteó que este nuevo coronavirus aparece en diciembre del 2019 en una ciudad central Wuhan, en China, que cuenta con once millones de habitantes y es el centro de distribución de transporte terrestre, trenes y autobuses para todo ese país.

“Es una ciudad muy importante donde hay un gran mercado de pescados y mariscos, y se cree que este coronavirus puede ser una enfermedad zoonótica, que proviene de animales, pero todavía no lo tienen con certeza. Lo cierto es que comenzó a aparecer en ese mercado afectando a varias personas con muertes por problemas respiratorios”, manifestó.

Por otro lado, indica que se cree que se puede infectar por las gotitas de saliva a través de la conjuntiva ocular de la nariz o de la boca.

Dijo que en el caso del coronavirus lo más importante es la historia clínica, es decir si la persona ha viajado a Wuhan o China, y si ha estado en contacto con alguna persona enferma que ha viajado a esos lugares, porque la transmisión es directa, no es que llega lejanamente sin ninguna intervención del ser humano.

Recalcó que no hay ningún tratamiento contra el coronavirus, porque un virus no tiene ni tratamiento antiviral ni hay vacunas disponibles hasta el momento, y los antibióticos no hacen absolutamente nada, por lo cual no deben ser utilizados en estos casos.

Anuncios

Relacionado