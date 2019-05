FENACERD ratifica INABIE mantiene deuda con suplidores y aclara monto supera los RD$7,600 MM

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Federación Nacional de Comerciantes y Empresarios de la República Dominicana (FENACERD) aclaró este jueves que tras revisar el Estado de Situación Financiera del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) observó que esa entidad adeuda a proveedores de la alimentación escolar y otros suplidores más de RD$7,600 millones, y no RD$5,000, como denunció recientemente.

Manuel Ortiz Tejada, presidente de la FENACERD, aclaró que como entidad no les interesa polemizar ni confrontar con el INABIE ni ninguna otra entidad del sector gubernamenta, de acuerdo a un comunicado de esa institución.

Sin embargo, aclaró que “la FENACERD es una entidad dominicana que tiene vínculo con comerciantes y empresarios de todo el país, por lo que forma parte del sistema económico, financiero y comercial de la República Dominicana, a través de nuestros miembros”.

Agregó que “tenemos en nuestro poder el Estado de Situación Financiera del INABIE, así como las Notas Financieras del mismo, correspondiente al pasado mes de abril 2019, donde establece un monto general de la cuenta por pagar del INABIE de más de 7,600 millones de pesos, que equivale al 34% del total presupuestado para este año 2019 que es de 22,974 millones de pesos”.

Precisó que del total de la deuda, R$6,000 millones corresponden sólo a los proveedores de la alimentación escolar, lo que representa el 78% de la cuenta por pagar, significando un atraso cuatro meses.

“Es precisamente el monto y, la tardanza en el pago a los proveedores de la alimentación escolar, lo que afecta al comercio, ya que estas pymes no pueden honrar sus compromisos con terceros, lo que tiene al borde del colapso a miles de suplidores, reduciendo el circulante de dinero en la población a nivel nacional”, respondió Ortiz Tejada ante las recientes declaraciones ofrecidas por el director del INABIE René Jáquez tras la denuncia realizada por la FENACERD, la cual dijo trató de minimizar desconociendo la problemática.

“Es importante señalar que al momento de facturar se generan dos problemas fundamentales: el pago del ITBIS y el cobro del 1.5% del Anticipo Sobre la Renta que tanto efecto produce en la rentabilidad y provocan un círculo vicioso, ya que el INABIE no paga porque no están al día en los impuestos, pero tampoco puedes pagar los impuestos porque el INABIE no te paga, provocando recargos e intereses en perjuicio del suplidor que luego no pueden cumplir con sus obligaciones fiscales y operativas porque se convierten en impagable”, denunció el dirigente comercial por medio de una nota de prensa remitida a este medio de comunicación.

Ortiz Tejada saludó el programa de alimentación escolar y adujo que es un proyecto estandarte del Gobierno del presidente Danilo Medina, el cual entiende debe ser manejado sin menosprecio e indiferencia.

Reiteró que la intención de la FENACERD no es de polemizar con el INABIE, aunque aclaró que “nuestra institución debe salir en defensa de sus afiliados y las buenas prácticas del comercio”.

