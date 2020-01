Félix Fermín: “Aún tenemos oportunidad, vamos a seguir batallando”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN DIGITAL.- El dirigente del equipo de las Águilas Cibaeñas, Félix Fermín, dijo este lunes que aún el equipo tiene oportunidad y que seguirán batallando para lograr la clasificación en el round robin que se desarrolla en el torneo de la Liga Dominicana de Béisbol.

“Hemos tenido unos juegos bastante batallados, vamos a seguir batallando, todavía tenemos oportunidad, hasta que no estemos fuera nosotros vamos a seguir batallando”, enfatizó Fermín.

Asimismo, dijo que hasta el momento lo más importante es salir al terreno y hacer lo mejor que se pueda y tratar de ganar los juegos.

Actualmente el conjunto aguilucho tiene récord de 4-7, ubicado a tres juegos de diferencia del primer lugar, y empatados en la misma posición con el equipo de los Leones del Escogido, cuando restan 14 juegos en el calendario del round robin que actualmente se disputa en la Lidom.

Al ser cuestionado sobre la rotación en el relevo y la salida de los jugadores como Richard Rodríguez y Gregory Soto el mánager aguilucho afirmó que la rotación no está definida, y que debe salir al terreno con lo mejor que tiene.

“El bullpen no va a estar definido, no podemos definir nada, nos tenemos que ir con lo mejor que tenemos, ellos se están esforzando, saben que yo tengo que contar con cada uno de ellos”.

En lo referente a una alineación fija, Fermín dijo que cada día algo sucede y siempre es algo nuevo, asegurando que en cada partido tiene que salir al terreno de juego con los jugadores que tenga disponible en el equipo.

“Todos los días es algo nuevo, algo sucede, hoy llegó Ramón Torres con una infección y se tuvo que sacar del roster, Ronny Rodríguez tenía un dedo lesionado y no podía tirar y todos los días es algo nuevo. Hace dos días nos pararon a Richard Rodríguez, ayer a Soto, es decir como yo les dije tengo que salir con lo que tengo disponible y tratar de hacer lo mejor que se pueda con cada uno de ellos”, aseveró el mánager de las Águilas.

Fermín enfatizó que espera contar con una alineación fija para el próximo juego, ya que el día libre le cae bien a los jugadores que presentan algún tipo de lesión.

“Ojalá que para el próximo juego yo pueda definir una alineación que pueda salir con ella día por día hasta que pase el round robin”, resaltó.

Lanzador Michael Ynoa

Félix Fermín también abordó el tema del lanzador derecho Michael Ynoa, y expresó que este se encuentra pasando por un mal momento y que ha perdido un poco la confianza en sí mismo razón por la cual no ha sido utilizado.

“Ustedes saben que Ynoa está pasando por un mal momento, parece que ha perdido un poco la confianza y yo no lo quise utilizar en esos juegos así apretados. Ynoa pertenece a nosotros y él es un pitcher importante para el equipo de las Águilas”, sostuvo Fermín.

Motivación

El dirigente ganador de cinco títulos en la pelota invernal con las Águilas Cibaeñas, se refirió al tema de la motivación dentro del club house del equipo diciendo que siempre mantiene conversación con sus jugadores ante las situaciones que diariamente se presentan.

“Yo hablé con ellos en la capital antes del juego contra el Escogido, ellos están conscientes de que cada juego, cada inning y cada turno es importante para nuestro equipo. A veces se dan los buenos resultados y a veces no, tú sabes que ellos están tratando un equipo bastante diezmado con jugadores de posiciones. Tratar de seguir batallando, nos quedan siete juegos, tenemos posibilidades todavía de clasificar y muchas, salir al terreno a tratar de ganar juego por juego”, reiteró Fermín.

Mensaje a la fanaticada

El piloto del equipo del Cibao exteriorizó que tanto el como la organización se sienten bastante agradecidos con la fanaticada razón por la cual dijo que llevarán a “El Torito” a todos los juegos para que vayan a apoyar al conjunto.

“Vamos a traer al Torito a todos los juegos, a todos los juegos que venga El Torito a apoyar a su equipo. Todos los peloteros se sienten agradecidos. No es el equipo que nosotros quisiéramos tener ahora mismo. Ustedes saben que salió Zoilo Almonte, salió Sosa, salió Lagares, han salido un sinnúmero de jugadores, pero el fanático nos sigue apoyando hasta el final”.

Igualmente dijo, que anteriormente ha estado en la misma situación y que han ganado siete partidos e inclusive un octavo.

“Hasta que esto no termine nosotros tenemos oportunidad, a ellos que nos sigan apoyando”.

Experiencia en situaciones difíciles

Fermín reconoció que esta temporada de 2019-2020 ha sido una de las más difíciles de su trayectoria con el equipo de las Águilas, asegurando que nada ha sido fácil y que continuará batallando.

“Ha sido duro, de verdad que este ha sido uno de los años más difíciles que yo he pasado aquí en el equipo de las Águilas, muchas adversidades, pero nada ese es el béisbol. La experiencia que yo tengo, hago mi pique, hago mi mala rabia en la oficina, me tranco yo solo, ahorita cuando vaya a la cama no le hago caso a la esposa”, resaltó en forma jocosa el mánager aguilucho.

De igual modo continuó diciendo, que desde fuera todo se ve muy bonito pero que desde dentro no es fácil, por lo cual continúa batallando para tratar de salir a delante.

