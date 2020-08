Fefita La Grande: “Digo algo y lo convierten en puras blasfemias”

View this post on Instagram

Estas son las cosa que me dan motivos pera enojarme, aveces digo algo y lo convierten en puras blasfemias. ¿De dónde a cuándo yo he dicho que se conduela de mi? ¿Acaso estoy muerta o es que yo no merezco la pensión en mis 76 años de edad? ¿De nada me ha servido dar la vida por este país? soy dominicana y aveces siento que en mi país los comunicadores y los periódicos sólo destacan las noticias a su manera o a su preferencia. Yo no estoy pidiendo, mucho menos mendigando una pensión que por ley me corresponde, ahora bien,¿De qué me vale ser un patrimonio nacional si me van a criticar y crucificar por el simple hecho de exigir un derecho? Que por ley me toca. Att:LA SOBERANA FEFITA LA GRANDE