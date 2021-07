Fausto Mata revela los problemas de salud que le aquejan

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Tras varios meses enfrentando complicaciones de salud desconocidas, el humorista Fausto Mata, reveló la noche del martes, las razones de las dolencias le han venido aquejando, provocándole temblores, visión borrosa, mareos y perdida de fuerza en la rodilla.

A través de un audiovisual que colgó en su cuenta de Instagram, Mata, de 49 años, reveló los resaltados de sus pruebas diagnósticas como lo había prometido, y manifestó que padece de “colesterol alto, sinusitis crónica, alguito en las tiroides y depresión”.

“Lo que he tenido que pasar no ha sido fácil. En dos meses tuve que ir siete veces a Cedimat y dos de ellas en ambulancia. Pero gracias a Dios lo que tengo no es grave, tengo colesterol alto, es decir, que tengo mucha grasa en la sangre, tengo también una sinusitis prácticamente crónica que se puede manejar a través de una operación poco invasiva que me voy hacer. También tengo alguito en la tiroides y que soy un tipo depresivo”, reveló.



Según explicó Mata, a su depresión que se manifiesta aún más porque vive solo.

“A pesar de que hago comedia,yo soy un tipo muy depresivo y vivo solo. Hay cosas que se dan y no se dan y que me afectan, que me dicen y no me dicen y me afecta. Esta depresión ha dado al traste con todos esos síntomas que tengo. Prácticamente yo soy una paella de cosas que se han juntado para mantenerme con este problema. Estoy bien del azúcar… Gracias a las personas que se preocuparon y se comunicaron conmigo. Gracias a Dios lo que tengo no es grave”, agregó.

