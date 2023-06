Fallece joven deportista de Nagua tras sufrir accidente; supuestamente lo dejaron morir

EL NUEVO DIARIO, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.- Perdió la vida la noche de este lunes un joven identificado como Keven Peña, de 19 años de edad, tras sufrir un accidente de tránsito próximo a la curva de la cabaña, en el municipio de Nagua.

Keven era un joven deportista, jugador de baloncesto perteneciente al equipo de Pueblo Nuevo. Residía en el sector Libertad de este municipio, era hijo del conocido “Gogo” de Nagua.

Según datos ofrecidos por un amigo del ahora fallecido, identificado como Alexander Sánchez, explicó que el hecho se produjo momentos en que Peña habría salido junto a dos amigos a comprar presuntamente una carne a la comunidad de Boba.

Las informaciones indican que el grupo de amigo andaban a muy alta velocidad, mientras que el ahora fallecido conducía y grababa con su celular cuando ocurrió la tragedia.

Agregó, que el joven Peña se habría deslizado a bordo de una pasola en una curva, cayendo por una barranca.

Supuestamente, algunos de los compañeros del joven lograron encontrarlo cuando este se encontraba herido y en lugar de ayudarlo, perdieron mucho tiempo, motivo por el que este no logró salvar su vida.

El amigo del ahora fallecido ha hecho público el siguiente mensaje, que dejamos más abajo de forma íntegra:

A veces tienes que saber bien de quien te rodeas no con todo el que tú andas es tu amigo por eso cada día voy aprendiendo más, el ser humano a veces tiene que tener un poco más de empatía por los demás.

Keven estaba con nosotros anoche y salieron un coro para Boba a comprar carne y otro coro se quedó en el parque, cuando el choca se va para una barranca y durando rato para encontrarlo, porque la barranca estaba llena de mata y era de noche, cuando lograron encontrarlos ningunos de sus supuestos amigos hicieron nada se quedaron aluzándole la cara, incluso él estaba boca arriba y se estaba ahogando con la sangre y ni siquiera hicieron el intento de ponerlo boca abajo para que vomitara la sangre.

Pues los que nos quedamos en el parque estábamos sospechando que estaba pasando algo por que tenían demasiado rato y llegaron 2 amigos de la infancia de él (que me reservaré el nombre) llegaron al parque y ellos estaban consiente de todo lo que estaba pasando y en ningún momento ellos dijeron nada (no sé si el miedo no los dejo hablar).

Resulta que yo le digo a un pana mío, que llamara para ver qué estaba pasando y nos dieron la noticia de que Keven había sufrido un accidente cuando llegamos al sitio él estaba botando sangre por los oídos, boca y nariz estaba desangrándose, yo sé que es difícil ver un amigo tuyo muriéndose delante de ti a veces los nervios te traicionan y quedas en shock, pero … más malo es que se muera y tú estés consiente de que si hubieras hecho algo rápido quizás se salve esa vida.

Con esto no estoy diciendo que por sus amigos él murió, pero quizás si ellos hubieran hecho algo lo más rápido posible nadie sabe, si hoy Keven estuviera vivo, nunca llegué hacer coro con él, pero lo conocía desde cuando jugábamos pelota juntos-

Quizás con esto que estoy diciendo me buscaré un problema, pero no me importa, alguien tenía que decirlo.

Paz a tu alma Keven, y que Dios me libre de tener amigos como los que tú tenías descansa, en paz bro 💔🕊🕊.

Por Anderson Torres (@Chilotetorresinforme)

