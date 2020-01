Ezequiel Molina hijo sobre Faride Raful: Ella no debe recibir el voto de los cristianos

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El pastor Ezequiel Molina hijo llamó a los cristianos evangélicos a no votar por la candidata a senadora del Distrito Nacional, Faride Raful, por no estar de acuerdo con la ley que ordena la lectura de la Biblia en los centros educativos.

Molina hijo hizo su petición a través de su cuenta de Twitter, donde subió un video de la actual diputada del Partido Revolucionario Moderno en el que expresa desde su curul en el Congreso que “exponer la Biblia en las escuelas privadas y públicas de la República Dominicana es sacar del sistema a decenas de ciudadanos que profesan otras religiones”.

El religioso acompañó el audiovisual con el siguiente mensaje: El pensamiento de esta legisladora es muy claro, ella no apoya lo que dice la ley 00-44 que establece la lectura y enseñanza de la Biblia. Por favor, no más mentiras, esa es su línea y son los intereses que representa. Ella no debe recibir el voto de los cristianos. Simple!

El pensamiento de esta legisladora es muy claro, ella no apoya lo que dice la ley 00-44 que establece la lectura y enseñanza de la Biblia. Por favor, no mas mentiras, esa es su linea y son los interéses que representa. Ella no debe recibir el voto de los cristianos. Simple! pic.twitter.com/sqEpGWrWln — Ezequiel Molina S. (@EzequielMJr) January 27, 2020

Raful se disputa la candidatura a señorada del Distrito Nacional frente al candidato del Partido de la Liberación Dominicana (PLD), Rafael Paz, y Vinicio Castillo Semán, por una coalición que encabeza la Fuerza del Pueblo.

Anuncios

Relacionado