Estudio revela que el 90% de las niñas están expuestas a violencia sexual en las redes sociales

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- El reporte sobre el Estado Mundial de las Niñas realizado por Plan International reveló que el 90% de las niñas, adolescentes y jóvenes dominicanas entre 16 y 25 años afirman haber recibido amenazas de violencia sexual a través de las redes sociales.

De acuerdo con la nota de prensa enviada a este medio, el informe “Libres para estar en línea” está basado en una encuesta realizada a 14 mil niñas, adolescentes y jóvenes entre 15 y 25 años en 22 países entre los cinco continentes, de República Dominicana se tomaron en cuenta a 500 adolescentes.

Los resultados indican que más de la mitad de las entrevistadas (58%) sufren acoso por primera vez entre los 14 y los 17 años.

Además, revela que una de cada cinco niña expuesta a acoso queda sintiéndose físicamente insegura (22%), 39% pierden la autoestima o la confianza en sí mismas, 38% se sienten estresadas mental o emocionalmente y 18% tienen problemas en la escuela.

Las respuestas de la encuesta cuantitativa mostraron que muchas niñas, adolescentes y jóvenes (38%) sugirieron que los gobiernos deberían hacer más para luchar contra el acoso en línea; seguido por las empresas de medios sociales, siendo Facebook (39%) la red social con mayores incidencias, Instagram (23%), WhatsApp (14%), Snapchat (10%), Twitter (9%) y TikTok (6%); a través de los cuales el tipo de ataque más común es el lenguaje abusivo e insultante, reportado por el 59% de las niñas.

Entre las soluciones de comportamiento, el 43% de las chicas que han experimentado acoso online dicen que ignoran al acosador y siguen usando las plataformas de medios sociales a pesar de todo. En tanto, que el 38% de las chicas denuncia a su acosador y el 35% de las chicas aumentan sus configuraciones de privacidad para protegerse de posibles acosadores.

Tras el informe y en conmemoración del 11 de octubre, Día Nacional e Internacional de la Niña, Plan International lanzó su campaña “Conectadas y Segura”, que pone de manifiesto el limitado acceso a Internet que tienen las niñas y adolescentes, y más aún la violencia a la que se enfrentan cuando tiene acceso en América Latina y el Caribe.

Virginia Saiz, directora de Plan International República Dominicana, sostiene: “Internet debería ser un espacio público y de participación; y la necesidad de acceder ha aumentado globalmente debido a las medidas de cuarentena por el COVID-19, no contar con acceso, afecta la educación de las niñas, silencia sus voces y es una barrera para su liderazgo. Partiendo desde esta premisa, las niñas y las jóvenes se enfrentan a dos escenarios, por un lado, no contar con acceso significativo e igualitario, lo cual no les permite continuar con su educación, ejercer una ciudadanía digital y expresarse. Y por el otro lado, si logran tener acceso, deben enfrentarse al acoso y la violencia en línea”.

En coordinación con niñas, adolescentes y jóvenes de todo el mundo, Plan International redactó una carta de invitación abierta a Facebook, Instagram, TikTok y Twitter pidiéndoles que desarrollen e implementen formas de reportar el acoso y la violencia más seguras y efectivas, La carta abierta está disponible en https://plan-international.org/es/firma-la-carta para que todas las personas puedan firmarlas en favor de las niñas, adolescentes y jóvenes.

