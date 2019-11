Estudiante dominicano muere atropellado cuando patinaba en Nueva Jersey

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK.- El estudiante dominicano de secundaria Nelson Miranda Gómez, de 16 años de edad, murió atropellado el miércoles en la tarde por el conductor de una grúa cuando se desplazaba patinando por calles de la ciudad de Elizabeth donde residía, en una patineta eléctrica rentada.

Fue identificado ayer jueves después que se agotaron los protocolos de investigación, autopsia y notificación a los familiares.

La víctima, montaba un mono patín eléctrico “Lime”, (Scooter) como parte de un programa aprobado por la policía de Elizabeth en un plan piloto para reducir los accidentes de tránsito.

El adolescente, es el primer patinador que muere rodando en ese tipo de dispositivo después que el programa comenzó a ser implementado.

Se dijo que el muchacho, no llevaba puesto el casco protector que también se les exige en Estados Unidos a los patinadores, ciclistas y motoristas.

Los investigadores dijeron que fue atropellado cuando el chofer de la grúa giró a la derecha hacia la calle South Spring desde la avenida Elizabeth a las 8:05 de la noche.

Murió en el hospital poco después de ser llevado al nosocomio por paramédicos y policías.

El conductor, que no ha sido identificado, se quedó en la escena hasta que llegaron las autoridades, y no será acusado de cargos por la muerte del adolescente.

“Este fue un trágico accidente y mis pensamientos y oraciones están con la familia y amigos de este joven”, dijo el alcalde de Elizabeth, Chris Bollwage, ayer jueves.

“El Ayuntamiento discutirá los parámetros de su relación con Lime”, añadió refiriéndose al contrato que tiene el cabildo con el fabricante de las patinetas, por cuyo derecho la ciudad recibe .05 centavos de dólar, porque el aparato es rentado a los usuarios que desean usarlo.

Miranda Gómez era estudiante en la Escuela Secundaria Academia de Tecnología John E. Dwyer en Elizabeth.

La directora del plantel, Elizabeth Olga Hugelmeyer emitió un comunicado sobre la muerte del adolescente.

“Ofrecemos nuestro pensamiento y oraciones a familiares y amigos del estudiante que ha fallecido mientras soportan esta tremenda pérdida, que encuentren la paz en este momento difícil”, pero no mencionó por su nombre al alumno dominicano muerto.

Informó que se está dando consejería a los estudiantes de la escuela para ayudarlos a asimilar la tragedia y el dolor.

En un altar improvisado en la intersección e la tragedia, compañeros de escuela, familiares y amigos del adolescente, encendieron diecisiete velas.

También colocaron una pelota de béisbol, un oso de peluche, un pañuelo color naranja y una cadena de plata.

“Te amo, hermano mayor”, escribió una persona en una nota pegada en una vela. “Espero que estés mejor allí arriba. Nunca serás olvidado. ¡Viva Nelson!”

Mike Festa, quien ha vivido cerca de la intersección donde ocurrió el accidente durante 10 años, no vio la colisión, pero la escuchó.

Dijo que los accidentes menores a lo largo de la avenida Elizabeth son frecuentes.

“Escuché una explosión”, dijo Festa al medio NJ Advance Media. “Vi la grúa y 10 autos de la policía”.

Según los requisitos del fabricante, quienes renten las patinetas, deben tener 18 años para conducirla, pero José Santiago, que trabaja en un negocio cerca de la avenida Elizabeth dijo que a menudo ve a niños en el área montando las patinetas eléctricas porque está cerca de una escuela secundaria.

“Es algo divertido”, dijo Santiago. “Es que todos tienen que cumplir con la ley”.

El mes pasado, Elizabeth lanzó el programa en el que 400 patinetas eléctricas estarán disponibles para alquilarlas por $1dólar acceder y 20 centavos por minuto para conducir.

Las patinetas están habilitadas para el uso de GPS, lo que permite a los usuarios encontrar, desbloquear y recoger una patineta cercana usando un teléfono inteligente.

Los patinadores pueden finalizar sus viajes en la aplicación y estacionar el aparato en la acera de la calle o en un portabicicletas.

El ayuntamiento de Elizabeth presentó los scooters como un programa piloto de seis meses y recibe una participación en los ingresos para compensar los costos de vigilancia.

Salaam Ismial, activista y crítico abierto de la ciudad, dijo que expresó su preocupación cuando se aprobaron los scooters.

“Estaba allí cuando lo aprobaron”, dijo Ismial próximo a la escena del fatal accidente.

“Dije que esto no es algo bueno. No hay carriles bici. No hay un plan en el que estos scooters no se puedan usar, como en la calle Broad y entonces los patinadores tienen que conducirlas en las aceras y muchos cruzan a las calles”, criticó el activista.

