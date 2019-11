Esquea Guerrero aboga por un Congreso de tres fuerzas políticas

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-El abogado Emmanuel Esquea Guerrero, dijo esperar que el próximo Congreso Nacional que surja de las elecciones venideras esté conformado por tres fuerzas políticas para que éste no sea un sello gomigrafo, sino un contrapeso del Ejecutivo.

Entiende que el Congreso debe ser un contrapeso del Poder Ejecutivo para que la democracia pueda funcionar de manera efectiva a favor de todos los sectores de la sociedad.

Recordó que los tres poderes del Estado emanan del poder ejecutivo y el país no puede seguir dependiendo de una sola persona, de un solo partido.

En ese contexto, Emmanuel Esquea consideró que su posición es que las alianzas son convenientes en política, porque suman fuerza, y eso es bueno.

Manifestó que en el caso de PRM hay alianzas táctica y estratégica y las mismas darán contrapeso en los poderes del Estado, produciendo un verdadero cambio en la nación.

Durante su participación en el programa Telematutino 11, Esquea Guerrero, también integrante del Movimiento Consciencia Nacional dijo que apoya al candidato del Partido Revolucionario Moderno (PRM), Luis Abinader.

Conciencia Nacional

El movimiento Conciencia Nacional, encabezado por Emmanuel Esquea Guerrero, Eulogio Santaella y Federico Lalane José, proclamó ofreció su apoyo a la candidatura presidencial de Luis Abinader, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), y “al frente unitario opositor que promueve la opción de cambio en las elecciones del 2020”.

La organización, que también incluye entre sus principales gestores a Leopoldo Franco Barrera, Jaime Ricardo Fernández y Chery Jiménez, formalizó su respaldo a Abinader.

Conciencia Nacional entiende “que el gobierno presidido por Luis Abinader rescatará la esperanza perdida, ejerciendo un gobierno fiel a sus promesas de redención social”.

Expresó que siempre que la oposición aumente es conveniente y le da un contrapeso a la política nacional.

División del PLD favoreció la democracia

Asimismo, Esquea Guerrero sostuvo que la división del PLD favoreció la democracia nacional, y a la vez concientiza más a la oposición a la necesidad de trabajar cada día más.

Al tocar el tema del voto automatizado, el politólogo dijo que no está de acuerdo con este sistema, no resultó en las primarias pasadas y cree que el mismo no es el más conveniente, primero, porque se demostró su ineficacia, y segundo, porque es muy costoso.

Indicó que no se puede seguir invirtiendo “en un barril sin fondo, dinero bueno en dinero malo”.

Se recuerda que no ha habido consenso para usar el voto automatizado en las elecciones Municipales del 16 de febrero del 2020, ya que numerosos partidos condicionan su apoyo al resultado de una auditoria forense “transparente”, conteo manual del 110% de los votos.

La mayoría de los partidos que debatieron sobre el uso del voto automatizado señalaron que el problema no es su implementación, sino la confianza y credibilidad en el proceso; y las garantías que debe ofrecer la JCE para que la ciudadanía crea en los comicios del 2020.

