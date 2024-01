Espectáculos Públicos no acciona duramente contra programas y redes por falta de reforma a reglamentos

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO. – Ante la falta de “mano dura” que no se ha podido ejecutar en el país en contra de programas radiales, televisivos y contenidos digitales que muchos medios utilizan en su programación regular, el presidente de la Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), Joseph Báez, aseguró que es producto a que “la ley actual de contenido es antiquísima” y necesita una reforma.

Ante la pregunta de por qué no se ha realizado la modificación del reglamento 824 que normaliza el funcionamiento de la entidad para adecuarlo a los nuevos tiempos y que cumpla con las demandas de la sociedad actual, Báez respondió que se debe a que dicha modificación tiene que ejecutarse en los Estados Unidos.

“El gran problema y tema esencial es el elemento que tiene que ver con redes sociales y las plataformas digitales, porque cuando la radio surgió en el año 1919 en Estados Unidos, la declaración universal de los derechos humanos lo declara interés público, por eso es que cuando dicen no hay jurisdicción para censurarme y hacer tal cosa tienen la razón, pero cuando son de interés público el Estado tiene la potestad como interventor de llamar a la regulación”, reveló Joseph en una entrevista telefónica con El Nuevo Diario.

Quizás muchos dirán que por la poca información relevante que recibe el público, se debería saltar a la siguiente página y comenzar a sancionar o ser arbitrario con los influencers y comunicadores no formados que están en espacios abiertos, pero esto no se puede ya que la República Dominicana es un país libre e independiente y se vería como dictadura por parte de la CNEPR.

“Se ha sancionado, nosotros lo hemos hecho, a veces con canciones nos caen arriba y nos dicen que estamos afectando la industria no, o ustedes están violentando la libertad de expresión, no. Lo que pasa es que todavía donde hubo dictadura como es el caso de la República Dominicana hay un miedo increíble con el tema de coartar la libertad de expresión, entonces mucha gente que está en los medios lo que hace no es de libertad de expresión sino de libertinaje, y es muy delicado”, agregó Báez.

Destacó que la ley actual de contenido es antigua y se ha tratado de reformular varias veces aplicándola a un locutor o presentador que exprese una mala palabra. “Lo podemos suspender y lo hemos hecho. Por ejemplo, a Alberto Vargas yo no lo quería suspender, pero él se hace llamar radical y yo diría que es un irreverente”, subrayó.

Además, dijo que en algún momento la ley de contenido tiene que tener una regulación, pero “eso tiene que venir de quien parió el muchacho, porque la radio y la televisión surgen en Estados Unidos, tiene que venir de ellos, empezar por ellos, no esa política que ya tienen en YouTube o Instagram, que tú puedes ver fácilmente a Mami Jordan, quien hizo un live sexual masturbándose y eso no es posible. Entonces tiene que regularse incluso en el tema de la formación”, siguió diciendo.

Joseph enfatiza en que hasta que ellos puedan tener un método más obediente, lo que hace la CNEPR es un acercamiento a quienes infringen el nuevo modelo. “Lo que nosotros hacemos, así como hablamos con Santiago, hablamos con Luinny Coorporan, Brea Frank, con Nelfa Núñez y con otras personas que nosotros no publicamos. Porque pasó un largo tiempo en que la comisión no hacía ese tipo de cosas y está en su prerrogativa llamar a la persona y puede operar un cambio”.

Por otra parte, manifestó que pronto podría llegar la reforma de esta Ley debido a que ya hay otros países que están tomando medidas al respecto. “En el año 2023 fui invitado a un cónclave de la Asociación Internacional de Radiodifusores (AIR), donde ya en Brasil tienen un ministerio de comunicación que está bastante avanzado en el tema de una regularización para redes sociales y plataformas digitales con las asimetrías y desventajas que ellos entienden que presentan la radio y la televisión”, indicó.

Sin dudas, el rumbo que está tomando la comunicación en República Dominicana es lamentable y sumado con esto en medio de una entrevista hecha por este diario al comunicador Domingo Bautista, expresó que más que el apoyo que brinda la Comisión hace falta apoyo del Gobierno y otras instituciones para moderar los fuertes cambios que están teniendo los medios y sus protagonistas.

Sobre la Comisión

La Comisión Nacional de Espectáculos Públicos y Radiofonía (CNEPR), es la institución encargada de fiscalizar, regular, censurar y penalizar los contenidos radiofónicos y audiovisuales que se difunden en los medios de comunicación dominicanos.