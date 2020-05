Entrenadores Zacarias y Vidal exponen sobre cómo retomar actividades deportivas tras COVID-19

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTIAGO.- Los entrenadores Sergio Zacarías, waterpolista, nadador, presidente de Zacharias Swimming School y Juan Carlos Vidal, entrenador de fútbol, presidente de la Academia de fútbol Santiago, consideraron como fundamental que para el reinicio de las actividades deportivas se realicen exámenes médicos y los ejercicios de rehabilitación de las condiciones físicas se produzcan en espacios abierto.

Coinciden en señalar que, como la vida, el deporte después de la pandemia será diferente, por los protocolos de salud y seguridad que normarán la vida social. Sus opiniones son vertidas en el siguiente artículo difundido a la prensa nacional.

“Muchos que hemos pasado la vida en diferentes actividades deportivas y tenemos rutinas diarias de ejercicios planificadas (nadar, correr, montar bicicleta, levantar pesas, jugar, deporte de alto rendimiento, waterpolo, entre otros).

Hemos tenido que adaptarnos a hacer uso de equipos y/o objeto que no estábamos habituados a usar (espacios reducidos, mesas, cubos, galones, toallas, etc.) para con estos poder mantener la actividad física y no quedarnos ansiosos y sedentarios haciendo nada en casa.

Hoy en día se han estado preparando diversos protocolos en las diferentes áreas o espacios que van a estar abiertos prontamente. Los protocolos nos van a ir ayudando para iniciar gradualmente nuestras actividades cotidianas. Al inicio no va a ser como antes, como estábamos acostumbrados, los ejercicios serán en espacios abiertos en lugares que no tengan mucha interacción con otras personas y con un numero de atletas reducido.

Es recomendable que para iniciar tus rutinas tengas en cuenta que debes tener, un plan (chequeo médico, hacer un ciclo de preparación con objetivos a corto-mediano- plazo) para con este plan sean más productivas tus actividades en este 2020.

Todos nosotros que tenemos el espíritu deportivo debemos de aguantar el deseo de la competencia y prepararnos para estar listos cuando la seguridad esté garantizada para retomar las competencias.

Estos días nos han servido para conocernos más a nosotros mismos, fortalecer nuestras debilidades físicas/ mentales. Nos ha ayudado a intercambiar ideas con personas a las que tenías años que no veías o conversabas, todo esto (vía el uso de la tecnología) respetando las medidas de seguridad.

Hemos adquirido conocimientos de otros, ver sus puntos de vista. ¨De todo el mundo algo se aprende, aunque sea lo más mínimo¨.

También nos ha enseñado el valor del deporte que practicamos frecuentemente.

‘’Que más gratificante que hacer un gol a un equipo contrario o que mejor sensación de sentir cuando estas nadando cuando te desplazas en el agua y estas todo relajado sintiendo el agua en todo tu cuerpo’’.

Es muy importante ir preparando nuestros espacios para cuando lleguen nuestros clientes, señalizar las áreas de los deportistas, tener las medidas preventivas de higiene, limpiar los espacios después del uso, higienizar los equipos usados, todo el equipo de entrenamiento como balones, churros que sean exclusivamente de un deportista, botellas de agua cerradas exclusivas de cada deportista, tener los suministros de higiene.

Debemos estar incansablemente ¨a 4 ojos ¨es mejor 10 veces de más, que una de menos.

¡La parte monetaria no puede ser el enfoque NUNCA! “

