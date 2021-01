Entregan premios concurso Micrometrajes

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- Domino’s República Dominicana realizó la entrega de premios del primer concurso ‘Micrometrajes por una movilidad sostenible’, efectuado dentro las actividades de la Semana de la Movilidad 2020, en el que resultaron ganadoras “Unámonos por una movilidad sostenible”, “Eco” y “De camino”, en el primer, segundo y tercer lugar, respectivamente.

El certamen busca crear conciencia sobre las consecuencias negativas que tiene el uso irracional de los automóviles en la ciudad, tanto para la salud pública como para el entorno, los retos del parque vehicular en Santo Domingo y los beneficios del uso de modos de transporte más sostenibles, el uso de la bicicleta y los viajes a pie.

La selección de ganadores se hizo tomando en cuenta el tratamiento de los valores desarrollados acerca de la temática abordada, sin exponer a grupos o minorías a posiciones vulnerables. El grado de Inclusión comunicativa del proyecto, al igual que las escenas contengan riqueza comunicativa y que las escenas fueran comprendidas por la mayor cantidad de personas, no implicando simpleza, sino más bien complejidad.

La premiación se llevó a cabo en la tienda Domino´s del centro comercial Galerías 360, donde se dieron cita representantes de las marcas patrocinadoras y de los ganadores. El evento contó con las debidas medidas de bioseguridad que exigen los protocolos de salud por la COVID-19, con las prevenciones sanitarias que garantizan la seguridad de todos los asistentes.

El concurso de Micrometrajes estuvo abierto a todas las personas sin restricciones, los proyectos se presentaron de forma individual y grupal. En el mismo se presentaron producciones de aficionados, estudiantes de cine, profesionales del área de cine y público en general.

El proyecto contó con la colaboración de marcas como: Domino´s República Dominicana, TCCC (The Coca-Cola Company), INTRANT (Instituto de Transporte Terrestre), One Click República Dominicana, Aro y Pedal, ASOMOEDO (Asociación de Movilidad Eléctrica Dominicana), Ágora Mall y Zero Emisiones.

Los ganadores del primer concurso de ‘Micrometrajes por una movilidad sostenible’, en las diferentes categorías son:

Primer lugar: “Unámonos por una movilidad sostenible”

Segundo lugar: “Eco”

Tercer lugar: “De Camino”

EN LAS CATEGORÍAS ESPECIALES

Mejor Guion: “Héroes de la ciudad /Carbono”

Creatividad: “Cambio Cromático”

Edición: “El grito”

Mejores Efectos Visuales: “Héroes o villanos”