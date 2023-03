Entérate NY

¿Quitan de cultura-NY?: Rumores, comentarios, bochinches y vocinglerías hay por doquier en NYC entre políticos, comunitarios, periodistas, empresarios, comerciantes, taxistas, bodegueros y ciudadanos comunes, de que la doctora Francisca Casilda Vargas Andeliz, (Francia Vargas), gestora cultural, educadora, escritora y poetiza, designada en febrero 2022, apadrinada por el ex presidente del PRM-NY, Neftalí Fuerte, el actual presidente de la seccional, Yulín Mateo, y el alto dirigente Alejandro Rodríguez (Tontón), como quiera fue cancelada la semana pasada por la ministra de cultura Milagros Germán y en su lugar designado Reynolds Emmanuel Andújar (Rey Andújar), licenciado en Hotelería y Turismo en la Universidad APEC; un postgrado en Gerencia de Mercadeo; estudios en la Escuela de Cine y TV de San Antonio de Los Baños, en Cuba; Literatura Creativa en Baruch College, en NY; doctorado en literatura & filosofía del Caribe en el Centro Estudios Avanzados de Puerto Rico; profesor de Harold Washington College y de Université de Orléans, Francia; y Profesor Asistente de español, área de Humanidades de la Governors State University, en Chicago-USA. La ministra Germán inauguró en noviembre del 2022 en el Alto Manhattan, y en sustitución del Comisionado Cultura-NY, la primera oficina de la Dirección de Cultura Dominicana en el Exterior, creada por el Poder Ejecutivo (Decreto 532-22). En ese entonces, la funcionaria proclamó “los recursos de su ministerio se manejan con transparencia y eficiencia”. Ver: https:// elnuevodiario.com.do/ministra- asegura-recursos-de-cultura- se-manejan-con-transparencia- y-eficiencia-durante- inauguracion-de-local-en-ny/ U n ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: ¿Y los padrinos no han podido hacer nada? Otro contestó: “Alguien del gobierno o partido debería referirse a la situación” ¿Verdad o Mentira? ¿Habrá protesta por la nueva designación?

►Seminario ultra secreto: Por orden del PRM-RD, las seccionales de la circunscripción 1-USA tuvieron que participar hace una semana de un “seminario ultra secreto” en el “baseman” de un almacén ubicado en el 26 de la calle Tyler en Paterson-Nueva Jersey, para no dar sospecha, nos informó una prestante dama ligada al actual gobierno y al partido oficial, pidiendo no ser identificada. Se trató la estrategia política a implementar para favorecer la reelección del presidente Abinader. No se invitó la prensa, tampoco se enviaron notas de prensa, y todos los asistentes debieron apagar sus celulares y depositarlo en un saco, hasta la hora de salida. Hubo desayuno, almuerzo y meriendas. Expositores: El colombiano Mauricio Vengoechea, quien fue el estratega y asesor político de la campaña de Abinader en el 2020. También participaron un venezolano y el español Carlos Gutiérrez que vive en México. Vengoechea es consultor político, ha orientado a 22 candidatos presidenciales y ha trabajado en más de 300 campañas en más de 12 países de América Latina. Recientemente, el presidente le concedió al colombiano la ciudadanía dominicana a título de naturalización privilegiada. El colombiano es amiguísimo del cónsul Eligio Jáquez. ¡Wepa! Un ciudadano en el Alto Manhattan vociferó: ¿Y los partidos políticos de oposición? Otro contestó “¡Bien!

►El plan reeleccionista para el exterior: La semana pasada recibimos un amplio documento de parte de analistas dominicanos en El Bronx y el Alto Manhattan que dividimos en dos. Esta es la otra parte. Los todólogos criollos sostienen que el “plan reeleccionista del presidente Luis Abinader para el exterior” consiste en hacer “encuentros-amarres” con los quisqueyanos en posiciones electivas en los diferentes estados (senadores, asambleístas, concejales y alcaldes), principalmente en la circunscripción 1 en EUA (NY, NJ, Connecticut, Pensilvania, Virginia, Washington DC, Massachusetts, y Rhode Island, entre otros lugares). En todo el exterior hay 2,835,593 y de ellos 2,393,718 viven en EUA (84.40%), según el reciente informe “Registro sociodemográfico de los dominicanos residentes en el extranjero”, dado por el INDEX. La JCE inscribió en el 2020 la cantidad de 595.879 votantes en Ultramar, y de ellos 338,071 electores (67.49 %) estaban en EUA, seguido de España con 73,660 (14.71 %) y Puerto Rico con 31,851 (6.36 %). Ahora, la JCE se propone inscribir un millón 200 mil connacionales en el exterior. El mayor porcentaje será en USA. Los opinólogos diiicen que las elecciones del 2024 podrían decidirla los votantes en el territorio estadounidense, y por eso están utilizando los oficiales electos dominicanos en EE. UU. que representan cientos de vecindarios donde residen miles de votantes. Un ciudadano en Queens vociferó: ¡Vuelve y vuelve!, ¡vuelve y vuelve!

►Se agrupan a favor reelección Abinader: Los observadores políticos dominicanos en El Bronx y Alto Manhattan sostienen que los asambleístas demócratas dominicanos en NYC se han agrupado para apoyar la reelección del presidente Luis Abinader en los distritos que representan, lugares de altas concentraciones de quisqueyanos, ahora echando a un lado sus obligaciones con sus votantes para apoyar la reelección del mandatario, diiicen. Recientemente visitaron al mandatario en el Palacio Nacional: George Álvarez, distrito 78; Manny de los Santos (72), Karinés Reyes (87), Yudelka Tapia (86), y Amanda Séptimo (84). En diciembre pasado Álvarez y de Los Santos lo habían visitado, comprometiéndose en una reunión productiva “discutir la legislación y la asociación con el gobierno de RD y el estado de NY” ¡Uff! Ver: https://www. facebook.com/AlvarezGeorge/ posts/ pfbid0Ym7YKodt7U84WV1yNuJGP8Zw VGmuob6sjarhXEn9VKqYgaZ2A1eedX DzfaTTMf9zl Diiicen los opinólogos que el objetivo de los asambleístas es hacerle una campaña al presidente en sus distritos entre sus constituyentes. Un ciudadano en Brooklyn vociferó “este es un año preelectoral”. Otro le contestó “hay que hacer los amarres con tiempo”. ¡Vuelve y vuelve!, ¡vuelve y vuelve! ¡Uff!

►Más encuentros: El presidente Abinader se reunió a principio del presente mes con sus connacionales de Nueva Jersey, Massachusetts, Rhode Island, Pennsylvania e Illinois en el Hotel El Embajador, en la capital dominicana. Ver: https:// listindiario.com/la-republica/ 2023/03/03/765278/abinader- reune-a-los-lideres- dominicanos-electos-en-eeuu Ahí, Abinader destacó privilegios que tienen los dominicanos del exterior, con “casi 4 mil” inscritos en SeNaSa, para obtener un servició “mucho mejor” que los que ofrece la nación americana. ¡Huumm! Se acordó celebrar la “Primera Cumbre de líderes electos dominicanos en los EUA”, para que la comunidad política en el exterior siga fortaleciéndose y el país continúe su avance. Luego, el alcalde de Lawrence- Massachusetts anunció que convocará una conferencia económica y de unidad con el Gobierno. Gobierno. Ver: https:// elpregonerord.com/alcalde-de- lawrence-convocara- conferencia-economica-y-de- unidad-con-la-rd-despues-de- ser-reconocido-por-abinader/ U n ciudadano en El Bronx vociferó: ¡Vuelve y vuelve!, ¡vuelve y vuelve!

►Reunión del PRM-NY: Este domingo el PRM-NY efectuó una reunión en la iglesia Santa Rosa de Lima, ubicada en la calle 165 con la avenida Saint Nicholas, en el Alto Manhattan. Estaba la plana mayor, dirigentes, militantes y los nuevos miembros. Entre los asuntos que se debatieron: Congelar la membresía de los integrantes del “Comité de Seccionales” ya que se tenía en agenda aumentarlo. El presidente de la seccional, vicecónsul Yulín Mateo, manifestó a los presentes (más de 100 personas) que en NY no se aceptará el nombramiento de ninguna persona que no pertenezca a la seccional. Diiicen que para Cultura viene Rey Andújar, desde Chicago, en sustitución de Francia Vargas. ¡Bueeeno! Finalizando el encuentro, Yulín presentó a Elida Almonte como la directora de la secretaría de “Enlace entre el Partido y la Sociedad Civil”, porque así se lo ordenaron desde RD. Luego, Almonte cursó una invitación a los perremeístas para asistir a la charla que próximamente dictará el director de Compras y Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, en el restaurant 809. Ahí mismo explotó el dirigente Neit Fernández, cuestionando la recién militancia en la organización de la aguerrida y reconocida dirigente comunitaria, y para evitar un lío mayor, el presidente del partido dio por terminado el encuentro. Ver encuentro: https://www.youtube.com/watch? v=3rEjcQQ1YBE

►Visita del PLD a NY: Los días 15 y 16 vendrá a NY Francisco Javier García, miembro del Comité Político (CP) del PLD y Coordinador General de campaña “Abel 24”, encabezando una comisión (Rubén Bichara, Ramón Rivas, Robert de la Cruz, Alexis Lantigua y Jhonny Pujols) para participar de una rueda de prensa en el restaurant 809, ubicado en la calle Dyckman en el Alto Manhattan. Será este miércoles a las 4:00 de la tarde. Abierta a la prensa. El jueves, el mismo equipo de peledeístas encabezará una “Asamblea Informativa”, entre dirigentes y militantes del partido, para tratar asuntos políticos y sobre la próxima visita a EUA del candidato presidencial, Abel Martínez. Será en el Beverly Hill Manor, ubicado en el 1700 de la avenida Jerome, con la calle 175, en El Bronx, a partir de las 6:00 de la tarde. Mientras, la “Comisión de Implementación de Línea Organizativa y Electoral” (CILOE), que coordina Bichara, efectuó la tarde de este domingo un encuentro, en el local del PLD en El Bronx, para dejar iniciados los trabajos de validación de los comités de base y restructuración del PLD en el exterior. Asimismo, se informó sobre los últimos cambios de la plataforma para adaptarla a la realidad y sobre la nueva composición de los Comités Intermedios. Un ciudadano en Brooklyn vociferó: “Si los peledeistas fueron comes-solo, ahora es que lo son” y quieren…..

►Piquetearán funcionario RD en NY: El presidente de Acción Hainera USA, Alfredo Miase, encabezará un piquete en contra del director de INAPA, Wellington Arnaud Bisonó, quien el próximo sábado 18 viene a dictar la conferencia “Políticas Públicas de Agua Potable y Saneamiento en la RD”, en Hostos Community College, ubicado en el 450 de Grand Concourse, esquina la calle 149 en El Bronx. Mayor información sobre la charla: Ramona Almonte 347-340-4729 y Raiza Rodríguez 973-618-7452. Miase deplora que en el siglo XXI la comunidad más industrializada del país que aporta un 33% del Producto Interno Bruto (PIB)» esté reclamando por el servicio del agua potable. Precisa que hay una desproporción entre el aporte al país y la atención en obras y servicios que el Gobierno brinda al municipio y a la población, en violación al artículo 196 de la constitución, párrafo l. El principal problema de Haina es el agua potable. Este problema está presente y sin resolver desde hace varias décadas. Solicita a los “haineros” asistir a la convocatoria a las 5:30 de la tarde, porque Haina está reclamando su acueducto, prometido por el presidente Luis Abinader y el actual director de INAPA (Arnaud Bisonó) y no han cumplido. Recordó que Abinader lo prometió durante la campaña del 2020 y a principio del 2021, en San Cristóbal, reafirmó su compromiso. En noviembre del 2020 el actual director de INAPA, visitó a Haina y prometió a organizaciones de allí que en 60 días resolvería este acuciante problema. “Continuamos comprometidos con la lucha por el derecho al agua potable en Haina. ¡A la lucha!”, manifestó Miase.

►Un valor dominicano en NY: Samuel Sánchez, de Hato Mayor, contador público autorizado, en pleno ejercicio de sus funciones en el 5030 de Broadway, con la calle 214, Suite # 640 (212-544-0266). E-mail: lasoluciontax@hotmail. com aparte de ser su modus vivendi, ofrece con frecuencia consejería gratuita a muchos de sus connacionales residentes en el Alto Manhattan, sobre los impuestos (IRS) ante la ciudad, el estado y el federal, acción que pone en alto la bandera tricolor, y a la vez les resuelve problemas con informaciones precisas y confiables de carácter financiero a dominicanos. Si usted lo ve caminar por ahí, como lo hace de costumbre, dígale “Samuel, usted es un valor dominicano en NY”.

►Cultura general: El B-21 Raider, el avión militar furtivo más avanzado del mundo, es un nuevo bombardero de EUA para el siglo XXI. Desarrollado en secreto durante 7 años, ya está listo para enfrentar el desafío que suponen grandes potencias. El bombardero es parte de los esfuerzos del Pentágono para modernizar las tres ramas de su tríada nuclear. Incluye misiles balísticos nucleares lanzados desde silos y ojivas impulsadas desde submarinos; será más “sigiloso” que otros, se escuchará, pero realmente no lo verás. Posee nuevas formas de controlar las emisiones electrónicas, que pueda engañar a los radares de los adversarios al disfrazarse como otro objeto. Asimismo, presenta tecnologías avanzadas de propulsión. Tendrá capacidad de llevar bombas convencionales como nucleares, pero el armamento específico que viajará dentro es un secreto.

►Servicio comunitario: Si alguien sabe o sospecha que utilizan su número del Seguro Social (SS) para trabajar, obtener reembolso de impuestos y solicitar beneficios de desempleo, entre otras cosas, presente la denuncia de fraude en: www.ssa.gov

►Dólar y euro hasta este domingo 12: Compra del dólar 54.46 y venta 55.72; Compra euro 56.75 y venta 60.33

►Combustibles: Del 11 al 17 de marzo se quedan iguales: Gasolina Premium a $293.60 y Regular a $274.50…Gasoil Optimo a $241.10 y el Regular a $221.60. Gas licuado a $147.60 y el Gas Natural $28.97

Por Ramón Mercedes

►Para comunicarse con nosotros: Escribir a santodomingoaldia@yahoo.com

Relacionado