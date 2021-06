Entérate NY  

PERIODISMO INFORMATIVO Y CRITICO AL SERVICIO DE LA COMUNIDAD

►Barren en consulado RD-NY: Cerca de 10 empleados con años laborando en el Consulado dominicano de NY fueron cancelados el pasado viernes, informó una irrefutable fuente del PRM-NY a esta columna, solicitando reserva de su identidad. Entre los cesanteados figuran Josefina Cabrera y Aneudis Báez (Pasaportes); Rosanna Rodríguez (Administrativa); Juana Rodríguez y Wendy Morales (Legal); y Zobeida Vásquez (Atención al Cliente), entre otros. “Ahora la base del partido tiene la oportunidad para que el cónsul, Eligio Jáquez, pueda nombrar en la sede consular a 10 de sus compañeros, sin excusas, dijo la fuente. ¡Huumm!

►El voto por orden de preferencia en NYC: Es un nuevo sistema electoral, desconocido para la mayoría de los neoyorkinos, que brinda más opciones a los votantes. No se usará en las elecciones generales o en las elecciones para cargos estatales o nacionales, sólo en las primarias que finalizan el próximo 22 de junio en la Gran Manzana. El principal objetivo es animar a más candidatos a postularse y a los electores a tomar decisiones más “alineadas con lo que realmente deseen”. Se trata de fortalecer “la democracia mediante el avance de reformas que rompan las barreras para garantizar que más mujeres puedan correr, ganar, servir y liderar”. Se podrá clasificar hasta 5 de sus candidatos favoritos para cada cargo. Con el sistema anterior, un candidato a la alcaldía podía ganar con tan solo el 40 %, siempre y cuando tuviera más votos que los otros.

►¿Cómo funciona el nuevo sistema?:Quizás usted como elector tenga preferencia por uno, dos o varios candidatos. En el caso de tener una segunda o tercera opción, hay que rellenar el óvalo junto al nombre del candidato debajo de la segunda columna, hacer lo mismo para el cuarto y quinto candidato en caso de tenerlos. En la papeleta verá los nombres de los candidatos ubicados en hileras y el número de cada puesto en las columnas, lo que se debe hacer es elegir su primera opción y rellenar completamente el óvalo que aparece junto al nombre debajo de la primera columna. Puede elegir un solo candidato y depositar su papeleta, al igual como se hacía en las elecciones anteriores. No clasificar al mismo candidato más de una vez; en el caso de hacerlo su voto se anulará. Otra acción es no clasificar a varios candidatos en el mismo puesto, su voto será anulado. Si el votante tiene alguna duda, desea hacer una pregunta o cometió errores, puede acudir a un trabajador electoral del centro de votación o solicitar una nueva papeleta si considera que cometió un error, e iniciar el proceso de nuevo. Si un candidato obtiene más del 50 % de los votos como primera opción, gana automáticamente la elección. En caso que ninguno no obtenga más del 50%, los votos se siguen juntando por rondas. En cada ronda, quedará eliminado el candidato con menor cantidad de votos. Si el candidato que usted clasificó en primer lugar queda eliminado, su voto le será asignado al siguiente candidato mejor clasificado en su papeleta. Este mismo proceso continuará hasta que sólo queden dos candidatos y gane el que obtenga más votos.