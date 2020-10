Enola Holmes: La hermana aburrida de Sherlock

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- No conozco casi para nada la obra de la escritora Nancy Springer, pero lo poco que sé, se debe a unos cuantos datos triviales del Internet que me dan una idea de su oferta literaria.

Alcanzó un éxito considerable en el 2006 tras publicar ‘The Enola Holmes Mysteries’, una serie de novelas policíacas para jóvenes adultos que retrata las andanzas de la hermana pequeña del detective Sherlock Holmes, el mítico detective victoriano creado por Sir Arthur Conan Doyle.

Se llama Enola Holmes y es una adolescente que tiene una inteligencia tan aguda como su hermano mayor.

Aunque el personaje es una creación de Springer, hay muchas referencias sobre el detective de las novelas clásicas de Doyle, el cual aparentemente adquiere un rol secundario para que el cuento de la muchacha que quiere ser detective se actualice con mayor rapidez a estos tiempos de corrección política. Y supongo que es la raíz de su popularidad.

El primer libro de su serie de seis novelas,”The Case of the Missing Marquess”, se ha adaptado recientemente al cine en una película estrenada en Netflix.

“Enola Holmes”, como se titula, es una película de misterio que veo con entusiasmo durante media hora cuando se introduce la detective idealista que interpreta Millie Bobby Brown.

La dirige un tal Harry Bradbeer, director que desconozco pero que asumo que goza de una reputación destacable por su trayectoria de TV.

Pasada la media hora, comienzo a mirar mi reloj obsesivamente y deduzco de manera elemental que se trata de otro disparate más del catálogo de Netflix, una fábula de mayoría de edad aburrida y sin gracia sobre una Sherlock Holmes femenina que intenta por todos los medios disponibles liberarse de las trampas tradicionales de la feminidad para intensificar su comunicado baladí sobre el feminismo que está de moda.

Ni siquiera abandona la pretenciosidad para enunciar semejante discurso, con algunos personajes secundarios tan sosos como olvidables.

Ambientada en la era victoriana, relata la historia de Enola Holmes (Millie Bobby Brown), una adolescente inquieta y perspicaz que rompe la cuarta pared para describir el vínculo que tiene con su madre Eudoria (Helena Bonham-Carter), quien la educa para que pueda ser una mujer fuerte e independiente que no dependa de la ayuda de los hombres.

Cuando descubre que su madre ha desaparecido, no duda en emprender su búsqueda convirtiéndose en una detective.

A partir de ese momento, la narrativa de la película me parece convencional y previsible cuando la protagonista sale en búsqueda de la madre perdida y casi todos los golpes de efecto suceden sin muchas sorpresas con los barullos que se le presentan en el camino.

Y pasan muchas cosas. Pero me importa poco lo que le sucede cuando presencio unas secuencias de acción demasiado blandas.

La pretensión en que la película la presenta me lleva a deducir que al director no le interesa otra cosa que no sea utilizar la historia de origen del personaje para integrar por la fuerza y de manera apresurada conceptos sobre la liberación de la mujer de las etiquetas conservadoras de la sociedad, en un intento de actualizar lo que en ese entonces era anticuado, con un carácter de urgencia que oscurece el desarrollo los personajes secundarios.

Es una pena que se desperdicien los roles de Cavill, Claflin y Bonham-Carter. Y Millie Bobby Brown asume el protagonismo de una forma carismática y espontánea, pero a veces llega a ser tan sofisticada y competente que pienso que se trata de una versión patética de Mary Sue cuando resuelve las situaciones más complicadas sin mucho esfuerzo, además de que casi no tiene defectos.

Como andan las cosas, no dudo para nada que esta tontería se convierta en una franquicia.

Ficha técnica

Año: 2020

Duración: 2 hr 09 min

País: Estados Unidos

Director: Harry Bradbeer

Guión: Jack Thorne

Música: Daniel Pemberton

Fotografía: Giles Nuttgens

Reparto: Millie Bobby Brown, Henry Cavill, Helena Bonham-Carter, Sam Claflin,

Calificación: 5/10

Mira aquí el tráiler de la película de Netflix, Enola Holmes.