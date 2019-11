Enny Romero dice está listo para enfrentar a México en el primer partido de RD

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MÉXICO.- La Selección Nacional de Béisbol dominicana buscará este sábado una primera victoria en la segunda versión del Premier 12, torneo organizado por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC) y que en esta entrega ofrece un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Los dominicanos enfrentarán a México a partir de las 9:00 de la noche (7:00 p.m. hora local) en su primer partido de la ronda preliminar del Grupo A, que se juega en la sede del estadio de los Charros de Jalisco, de acuerdo a un comunicado de la Selección.

El canal nacional CDN SportsMax transmitirá este juego para todo el país, gracias a las gestiones del Programa Olímpico Dominicano de Beisbol (PROBEISBOL).

El dirigente de la selección dominicana, Luis Rojas, designó al zurdo Enny Romero para enfrentar a los locales mexicanos, quienes ocupan el puesto número 6 del ranking global de la WBSC.

De inmediato, Romero mostró su emoción por tomar la responsabilidad de abrir este importante encuentro para el combinado quisqueyano, sembrado no. 12 en el ranking mundial de la confederación.

“Con Dios tengo en mi mente ayudar a República Dominicana a ganar este primer encuentro, que es muy importante. Tengo la confianza de poder mantener mi bola en la zona de strike. He hablado mucho con los catchers Charlie Valerio y José Mena para poder llevar un ritmo de juego que podamos sacarle de out a los bateadores con menos pitcheos”, señaló Romero, quien lanzó este verano y volvió a renovar contrato en la Liga Japonesa con los Dragones de Chunichi

Romero también refirió que ha estudiado el posible line up que podría presentar ante el rival mexicano.

“He enfrentado a algunos bateadores como Efrén Navarro y Christian Villanueva allá en Japón. Los otros no los he enfrentado, pero pude ver y he estudiado los numeritos que ellos tienen contra lanzadores zurdos”, comentó el abridor dominicano.

Para esta salida, Romero está enfocado en trabajar la mayor cantidad de entradas posible, pues no tiene ninguna restricción en cantidad lanzamientos.

