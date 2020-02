Encargada de SNS dice RD elabora protocolo para tratar el coronavirus

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.-La encargada de emergencia del Servicio Nacional de Salud, Marián Montes de Oca, informó que en la República Dominicana se encuentra en alerta y está diseñando un protocolo obligatorio coordinado por la Organización Panamericana de Salud (OPS) al tratarse de una enfermedad de salud pública internacional.

Dijo que se está realizando un esfuerzo multisectorial con el Ministerio de Salud Pública y todas la instituciones que están en los puertos de entrada, como la Dirección General de Migración y la Dirección General de Aduana, los cuales están capacitados con técnicas para detectar a cualquier persona que haya estado en territorio chino en un periodo previo de 14 días, no solamente en la ciudad de Wuham.

“Ahora mismo no tenemos un protocolo específico porque es una enfermedad nueva, pero tenemos protocolo para atender las infecciones respiratorias en general y de ese nos vamos a llevar y de todas las recomendaciones de la OPS porque son los que han estado en contacto donde está el virus”, señaló.

La profesional de la salud agregó que en el Servicio Nacional de Salud se encuentran capacitando y orientando a los médicos y los hospitales con las informaciones y medidas técnicas que emite el Ministerio de Salud Pública que va desde la forma de recibir al paciente hasta el cuidado y aplicación del tratamiento. Destacó que el tratamiento que se le aplique a un paciente que dependerá de los síntomas que presente el afectado.

“El tratamiento no es específico es por la sintomatología que presente el paciente, lo que siempre hay que tener en cuenta es que estos pacientes tienen que tener un buen soporte hídrico, que este bien hidratado y tenga un buen soporte ventilatorio”, concluyó.

La especialista informó que ante la inminente realidad de la epidemia del coronavirus (COVID-19) en Australia, China y Estados Unidos se encuentran trabajando en la vacuna de este nuevo virus, aunque aún está en una fase experimental la cual tardaría varios meses ya que el periodo de prueba de la vacuna dura unos seis meses para determinar si puede tener consecuencias sobre el ser humano.

Especificó que la mortalidad del virus es mayor en los envejeciente y las personas con un cuadro clínico complicado porque padecen enfermedades base y tener que manejar tratamientos y medicaciones múltiples.

Sobre el uso de la mascarilla explicó que quienes deben usarlas son los enfermos no quienes no presentan síntomas. “Se usa mascarilla especial al paciente que impide que haya una transmisión hacia otras personas, pero una persona sana usar mascarillas no es necesario”, aclaró Monte de Oca.

Montes de Oca fue entrevistada por el periodista Pablo McKinney en su programa McKinney, que se difunde todos los sábados a las 11:00 de la noche por Color Visión.

La higiene es fundamental

La especialista informó que se inició una campaña de promoción, estrategia y planificación de la salud a través del Servicio Nacional de Salud y el Ministerio de Salud Pública que empezó con el primer llamado de atención del Coronavirus.

Recomendó seguir los consejos dirigidos a todos los ciudadanos donde se despliegan las medidas básicas como el lavado de las manos, la forma correcta de toser y estornudar y el uso del pañuelo desechable para mantener una higiene correcta y evitar algún contagio de cualquier virus.

Agregó que se debe mantener una buena medida de alimentación e hidratación adecuada sobre todo consumir la vitamina C para mantener la defensa alta. Recalcó que si siente síntomas como tos y fiebre se dirija de inmediato a un centro de salud para ser atendido.

