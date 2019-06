Embajada de EE.UU. pide respeto a la Constitución y desmiente a Jaime Bayly

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SANTO DOMINGO.- La Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana planteó ayer la necesidad de la lucha contra la corrupción y el respeto a la Constitución como “indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia.”

La representación diplomática de EEUU también agregó entre esos elementos fundamentales para la democracia, la celebración de elecciones libres e imparciales.

En un documento de tres párrafos difundido a través de las redes sociales, la legación estadounidense se propuso desmentir al periodista extranjero Jaime Bayly, quien había revelado en su programa de televisión que el ministro Consejero de la embajada norteamericana, Robert Copley, se habría reunido con el presidente Danilo Medina, a quien le habría entregado información sobre una presunta financiación de la campaña del expresidente Leonel Fernández por parte de militares chavistas en Venezuela.

“Como hemos dicho anteriormente, no acostumbramos responder a rumores. No obstante, considerando la atención que ha generado este caso confirmaremos que, si bien nos reunimos regularmente con los representantes del país anfitrión, la reunión a la que hizo referencia el señor Jaime Bayly no sucedió”, dijo la embajada a través de su cuenta de Twitter.

Sin embargo, resaltó que “la lucha contra la corrupción, el respeto a la Constitución y las elecciones libres e imparciales son indicadores sólidos del compromiso de un país con la democracia”

Asimismo, hizo énfasis en que la transparencia, la buena gobernanza y compromiso con las instituciones democráticas son condiciones necesarias para las inversiones estadounidenses, en especial para las inversiones respaldadas por el gobierno de los Estados Unidos.

El pasado lunes el periodista y escritor de origen peruano Jaime Bayly realizó varias denuncias en las que aseguró que en dicha reunión, Copley también le dijo a Medina que EE.UU. rechaza que el expresidente Fernández regrese al poder.

Bayly denunció, además, que los militares del régimen chavista están financiando la campaña política de Fernández a través de donaciones que hacen a la Fundación Global Democracia y Desarrollo (Funglode).

Tales declaraciones tuvieron fuertes reacciones entre los seguidores de Fernández, quienes calificaron la acción como una campaña de descrédito en contra de su líder.

