Elogios siguen a Pujols en su campaña final en las Grandes Ligas

EL NUEVO DIARIO, SAN LUIS – Aunque se siente sumamente halagado por la cantidad de jugadores que se le acercan durante las prácticas de bateo para conversar o saludarle, el cañonero de los Cardenales Albert Pujols señala que ser idolatrado por tantos jugadores jóvenes tiene una desventaja.

“Significa mucho, pero todos piden una camiseta o un bate”, dijo el dominicano con una sonrisa pícara, refiriéndose al costo de obsequiar esos objetos. “Siempre digo, ‘Claro, no hay problema’”.

Pujols, quien a sus 42 años es el jugador de más edad en Grandes Ligas, tiene previsto retirarse después de la temporada del 2022, su 22da campaña en la Gran Carpa. El veterano ocupa el noveno lugar en la lista de hits de todos los tiempos (3,320), el quinto puesto en jonrones (683), el cuarto en extrabases (1,373) y el octavo en juegos disputados (3,002).

Pujols estuvo en el lineup de los Cardenales el jueves como bateador designado contra los Rays y el lanzador Shane McClanahan. Pujols y el receptor boricua Yadier Molina, de 39 años–quien también tiene previsto retirarse tras el 2022–fueron homenajeados por los Rays durante el partido.

“Crecí viendo a esos muchachos — (Adam Wainwright), Yadi y Pujols”, dijo McClanahan. “Va ser muy divertido enfrentarme a ellos. Es como que el niño de 10 años en mí piensa, ‘Dios mío, esto es genial’”.

Pujols en realidad encuentra los tributos de los equipos y los elogios de los jugadores jóvenes muy halagadores.

“Simplemente me están demostrado su respeto, y significa mucho para mí”, dijo Pujols, quien ha ganado dos Series Mundiales y fue Jugador Más Valioso de la Liga Nacional tres veces. “Lo están haciendo como lo hice antes con jugadores como (Derek) Jeter y (el dominicano) David Ortiz. Esos muchachos llegaron a la liga mucho antes que yo y cuando jugaba contra ellos, era algo bien especial. Mi primer Juego de Estrellas, viendo a Tony Gwynn y a Cal Ripken Jr., fue bastante especial. Si eres fan de este deporte – seas aficionado o jugador — te encanta eso. Estoy disfrutando esto y a la vez manteniéndome enfocado en lo que tengo que hacer para ayudar a este equipo a ganar todos los días”.

El torpedero estelar de los Rays, el dominicano Wander Franco, no vio acción durante la serie por un tirón en el cuádriceps derecho, pero igual habló primores de su admiración por Pujols. De hecho, Franco afirma que usa el número 5 en homenaje a Pujols.

De su parte, Pujols señala que sabía del gran potencial de Franco mucho antes de éste llegar a Grandes Ligas, por su amistad con su ex compañero de equipo en los Angelinos, Erick Aybar, tío de Franco.

“Sé de (Franco) porque jugué con su tío, Erick Aybar, y siempre hablaba de (Franco), y el día que (Franco) firmó su contrato, recibí un mensaje de texto de (Aybar)”, contó Pujols. “Todo lo que hace en el terreno es electrizante y tiene un gran futuro en esta liga.

“Es bastante especial que (Franco use mi número 5), pero significa que llevo jugando este juego desde hace mucho y es hora de irme; por eso me voy a (retirar) este año,” agregó, echando una risa. “Significa mucho ser un ejemplo – no solamente para los jugadores dominicanos, pero ojalá para los (estadounidenses) también. Siempre he tratado de hacer mi trabajo, no dar nada por sentado y disfrutar este juego. Es una bendición llevar este uniforme”.

