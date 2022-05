Elkin Bacca, el chef colombiano con cocina de éxito

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCION NOVEDADES. – Su trayectoria culinaria ha sido galardonada en Colombia y su carrera es una de las más inspiradoras en el mundo restaurantero.

¿Cómo iniciaste en el mundo de la gastronomía?

Desde muy pequeño me ha gustado reunir a los mios y hacerlos felices, organizaba asados para mis amigos del colegio y así entendí que mi lugar en el mundo estaba con la gastronomía, siento que desde siempre he amado este arte.

¿Quién ha influido en tu estilo o filosofía de cocina?

Mi filosofía de vida siempre será que, para ser mundial, primero hay que ser local.

¿Qué te inspira? o ¿De dónde sacas la inspiración?

Me inspira ver caras felices, me fascina ver a la gente comer, siento que me inspiración realmente es compartir en familia y que familias compartan en mis restaurantes.

¿Cuál es tu método o técnica culinaria preferida?

Pretendo hacer una mezcla tradicional con propuestas de vanguardia.

¿Qué te gustaría cambiar en las escuelas de cocina?

Me gustaría que las escuelas se enfocaran en inculcar además de lo ¿

teórico, los tres pilares que considero fundamentales al momento de crear un restaurante.

Aprender a crear marca, experiencia en sus espacios y resaltar la importancia del valor de la materia prima y la creación de propuestas con sabores, texturas, olores, sonidos y ambientes agradables.

Tu consejo para los chefs jóvenes

Que no tengan miedo a arriesgarlo todo al momento de crear un buen plato y dejar plasmado en creatividad y en técnica su propia propuesta gastronómica.

¿Qué te gustaría cambiar en la industria restaurantera?

La gente debe enfocarse en crear marca para que sobrepasen sus propios límites, no hay que creer que sólo se necesita ser bueno en cocina.

Yo lo que cambiaría en la industria, sería que los empresarios no se limiten a solo suplir la necesidad de alimentar comensales y los invitaría a crear verdaderas experiencias de sus propias marcas.

¿Qué te impulsa para seguir consiguiendo éxitos?

Por surte no he experimentado el fracaso directamente, pero he cometido errores que hoy siento han sido fracasos que me han llevado a mejorar y así llegar a cumplir mis objetivos. Lo que me impulsa no es el éxito, es realmente lograr objetivos que hagan felices a mis comensales.

¿Con cuál de tus platos te sientes más orgulloso?

Para mí el menú de todos mis restaurantes son motivo de orgullo, porque son el resultado del trabajo en equipo entre proveedores, mis colaboradores y finalmente mi direccionamiento, bueno, pero sí hay un plato que amo, el CHULETÓN BACCA porque representa el posicionamiento de la marca BACCA en mi ciudad. ¡Tienen que probarlo!

¿Cuántos restaurantes tienes ya?

Hoy día tengo 8 restaurantes con 5 marcas: Bacca y Dulce Bacca en Bucaramanga y Mesa de los Santos, Bumangues en Cúcuta y Bucaramanga, Monno en Cúcuta y próximamente Burgess en Bucaramanga.

¿Ha ganado algún premio, reconocimiento, cual/cuáles?

En Colombia me he ganado un par de reconocimientos, uno en Premios La Barra como mejor nuevo cocinero en el 2019 y en el 2022 Financiera Comultrasan me otorgó una mención como mejor emprendedor en la categoría servicio, sin embrago yo me siento premiado todos los días porque Dios me ha permitido hacer felices a muchos de mis comensales.

¿Ha cocinado o han llegado famosos a sus restaurantes? ¿Quiénes?

Claro, algunos de ellos son El Mindo, La segura, La Linera, Juancho de la Espriella, Lucas danzón, Felipe Saruma, Sherman Cárdenas, Javier Hernández Bonnet, Lorna Cepeda, Juliana Velazques, Felipe Sarmiento, Grupo Kvras, Jessicas Uribe, Sebastian Villalobos, Manuel Medrano, Luisa Fernanda W, Daniel Patiño (Paisa blogs), El Chulo Díaz, Mario Ruiz, Jonatan Clay, entre otros.

¿Qué se siente ser uno de los mejores en Colombia?

Actualmente me dejo llevar por lo que mi intuición me dicta, siento que tengo un camino largo por recorrer. Por eso repito, para ser mundial primero hay que ser local.

Elkin Bacca está en Instagram en: @elkinbacca

Relacionado