Eligio Jáquez se excluye en compra de edificio del Gobierno en NY y sugiere que Abinader designe un negociador

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, NUEVA YORK._ En aras de la transparencia, el cónsul general Eligio Jáquez se excluyó de participar en la compra del edificio que busca el Gobierno dominicano para las principales oficinas gubernamentales, incluyendo el consulado, sugiriendo al presidente Luis Abinader que designe un negociador con experiencia en bienes raíces para adquirir el inmueble.

El cónsul, confirmó la información en una entrevista el lunes que concedió en su despacho al programa local de televisión “Sin Reversa”, en la que añadió que ya hay un edificio ubicado en Manhattan, donde se requiere que se adquiera la estructura.

“He visto al presidente Abinader hablar con tanto ímpetu, entusiasmo y convicción de ese proyecto, que yo pensaba que era de él, pero me alegra saber que fue aquí que nació”, dijo Jáquez.

“El presidente Abinader me ha hablado en varias ocasiones en las que hemos la oportunidad de encontrarnos después que él asumió, de ese tema, que yo no lo tengo en agenda y él lo mete, preguntándome como va esto”, explicó el cónsul.

Informó que después que anunció ese propósito, ha recibido como cuarenta propuestas de gentes que encontraron un edificio que parece que tiene las condiciones y se lo han ofrecido.

“Y yo, cuidadoso como debo serlo con estos temas, le he pedido al propio presidente que designe un negociador que no sea el cónsul de Nueva York”, añadió.

“Que lo mande de allá, una persona que tenga experiencia en negociaciones de bienes raíces y porqué no, que el Banco de Reservas también ayude porque si se va a comprar un local tendrás que haber un financiamiento y a lo mejor, el mismo Gobierno lo pueda ofrecer a través del Banco de Reservas”, dijo.

“Así esperamos nosotros, tener un Dominican Center como le llaman ellos, donde estarán las oficinas de la misión en Naciones Unidas, Comisionado de Cultura, Turismo, Junta Central Electoral, el consulado de Nueva York y estará el Instituto del Dominicano en el Exterior (INDEX), las seis oficinas que hay estarán en un solo sitio”, adelantó.

“Me imagino un Banco de Reservas en el primer piso de ese edificio dándoles servicios a los dominicanos haciendo envíos, transferencias y otras transacciones que se hacen en el sistema bancario”, expuso el cónsul.

Señaló que a todos los dominicanos les será cómodo y fácil tener en un solo centro todos los servicios que pueda ofrecer el Gobierno dominicano.

“Estas son cosas en las que tenemos que unir todos los esfuerzos, opiniones y energía en una sola dirección para viabilizar ese propósito que no tiene desperdicios”, sostuvo.

“Yo me imagino a la hora que aparezca el lugar que hayan abundantes parqueos en la vecindad, que coincidan las líneas de transporte como los trenes, guaguas, carros y otros medios”, indicó Jáquez.

Explicó que el edificio deberá estar un punto de la cuidad equidistante con los condados, agregando que su interés era el de que se consiguiera el edificio en un sector de mayoría dominicana, pero tiene que estar en un punto céntrico de todos los condados donde viven los dominicanos y no moverlo hacia Manhattan, El Bronx, Brooklyn o Queens.

“Debe estar en el punto más equidistante a todos los condados, y todas esas cosas tienen que tomarse en cuenta en el momento de tomar la decisión que yo espero que sea este año”, reveló.

“Hemos hablado más de una vez también con el administrador del Banco de Reservas y me ha dicho que está en gestiones con el Gobierno americano para cristalizar ese sueño de los dominicanos que aquí residen”, dijo el cónsul general.