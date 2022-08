Elfos latinos y princesas africanas revolucionan serie de “Lord of The Rings”

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, CIUDAD DE MEXICO.- La nueva serie de “The Lord of the Rings: The Rings of Power” ha mostrado que la fantasía de J.R.R. Tolkien está llena de diversidad y muestra de ello es la participación de actores como la africana-iraní, Sophia Nomvete y el puertorriqueño Ismael Cruz.

“Es nuestra misión tomar la excelencia del mundo de Tolkien para ponerla en el mundo y decir ‘esta es la visión de la sociedad’ para las próximas generaciones”, comentó Nomvete, quien da vida a la princesa Disa, durante una conferencia de prensa con medios mexicanos.

A esta reflexión llegó la actriz luego de darse cuenta que gracias a las ficciones, la gente se educaba y formaba opiniones sobre ciertos temas.

“Antes pensaba que teníamos que tomar de la sociedad cosas para plasmarlas en el mundo fantástico, pero me he dado cuenta de que es al revés y que es nuestra responsabilidad en realidad el darnos cuenta que es de la ficción que se nutre la sociedad”, mencionó.

Por eso celebró la apertura de la serie en este tipo de temas y consideró que no se trata de una situación forzada y que esta no se contrapone con el universo creado por el escritor británico.

“Creo que no hay diferencia con los libros, los libros son el mundo, la fantasía, son una inmensidad de razas y visuales inventados por Tolkien y todo eso se abre a la interpretación y ese es el goce de la fantasía y en realidad”, ahondó.

Asimismo, Cruz, quien será el primer elfo latino de la historia, se siente orgulloso de poder mostrar el poder de la comunidad hispana en una súper producción.

“Más allá de los libros, nosotros (los latinos) existimos, yo existo, nosotros estamos aquí, lo que me vuela la cabeza es el hecho de que no hubiésemos tenido antes la oportunidad de existir en este tipo de mundos. Entiendo que es mi derecho como humano ser capaz de experimentar la magia y cualquier profesión que quiera ejercer”, aseguró.

También argumentó que si el tema generaba conversaciones “tan apasionadas” alrededor del mundo, era porque “aún falta mucho por hacer”.

“Tiene que haber discusiones en los estudios y las productoras, pero también tienen que pasar en nuestras propias culturas y sociedades”, añadió.

La serie, que estrena por Prime Video el 2 de septiembre, se sitúa “miles de años antes” de los eventos narrados en “The Hobbit” y en la trilogía de “The Lord Of The Rings”, sin rastro del “Anillo Único” por el que lucharon los protagonistas de Tolkien en la gran pantalla.

Los primeros tres capítulos fueron dirigidos por el director español Juan Antonio Bayona y la creación corrió a cargo de Patrick McKay y J.D. Payne quienes exploraron a partir de los apéndices del escritor el origen y la creación de los anillos de poder.

En la conferencia también estuvieron presentes Owain Arthur, Leon Wadham, Trystan Gravelle, Ben Walker, Morfydd Clark, y Charlie Vickers.

Relacionado