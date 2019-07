Elecciones CDP: Periodistas en Florida conforman Comisión Electoral

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, MIAMI.- El Colegio Dominicano de Periodistas, CDP, filial de la Florida, anunció la conformación de su Comisión Electoral para las elecciones donde serán elegidos conforme estatutos del gremio periodístico, su Secretario General y demás miembros del Comité Ejecutivo de la entidad.

Según detalles de la organización, la Comisión Electoral quedó integrada por el arquitecto Rodolfo R. Pou, presidente de Diáspora Development Foundation, quien la presidirá, el reconocido dirigente comunitario Ambiorix Beltré, quien fungirá como Secretario y la empresaria Purita Abreu, propietaria del PuritaS Restaurant del Condado de Broward, asidua colaboradora del CDP.

“La elección de los miembros de esta Comisión Electoral se realizó de acuerdo con lo establecido en los estatutos del CDP, en reunión sostenida con los miembros y dirigentes de la institución y donde participaron ex presidentes del gremio entre los que figuran Miguel Acevedo, Juan Colón y el propio Olivo de León, quien fue invitado aprovechando su presencia en la Florida. El presidente del gremio en Florida para este período que concluye este año es Marcos Tejada quien fue invitado a dicha reunión, pero no pudo asistir por motivos ajenos a su voluntad.”

De acuerdo a los directivos, “las elecciones serán efectuadas el próximo viernes 30 de agosto a partir de las 9:00AM en el local del PuritaS Restaurant localizo en el 7817 Pines Blvd, Pembroke Pines, FL 33024 en el Condado de Broward.”

Para tener derecho al voto y conforme se estipula, “todos los votantes deben estar al día con el pago de su membresía.”

Plancha

Mientras que también el periodista Rubén Morillo, anunció que presidirá una Plancha para optar por el favor del voto de los miembros para dirigir el gremio para el periodo 2019-2021.

“Es una plancha que básicamente estará formada por ex presidentes del gremio, por lo que entiendo habremos de tomar las más sabias y sanas decisiones para beneficio de nuestros miembros y el fortalecimiento institucional”, según señala.

“Conforme nuestro derecho democrático, hemos tomado la decisión de conformar una plancha que estará integrada además por el ex presidente del gremio en Florida, el veterano Juan Colón, en calidad de secretario de Finanzas, Rose Mary Santana, también ex presidenta, Secretaria de Relaciones Públicas, Jesús Rojas, Secretario de Organización, Martina Soriano, quien presidió además el gremio, pero esta vez como Secretaria de Educación y como vocales a Miguel Acevedo, otro ex presidente y la también reconocida periodista Yaniris Felipe, directora de Medios Hispanos del Ministerio de Turismo en Florida, como Secretaria de Actas y Correspondencias.”

“Tenemos los recursos humanos para lograr una buena gestión gremial. Ahora solo esperamos que nuestros compañeros valoren las buenas intenciones de estos profesionales, todos con ocupaciones laborales de muchas responsabilidades, pero que han elegido seguir aportando al Colegio Dominicano de Periodistas, CDP en la Florida, sus capacidades e intelecto para su permanencia y fortaleza jurídica.”

“Exhortamos a los miembros del CDP a votar por nuestra Plancha. Siendo que tenemos dos colegas que forman parte del Asesoramiento Académico de una de las universidades de la Florida, estaremos enfocándonos en aspectos educativos de formación continua, además de actividades que nos brindarán la oportunidad de crecer en el ámbito cultural, gremial y hasta laboral. Más adelante vamos a exponer el programa que hemos de desarrollar de salir favorecidos con el voto de nuestros miembros”, dijo Rubén Morillo.

Breve sobre Rubén Morillo

Periodista nacido en Juan Herrera en San Juan de la Maguana. Hace más de 20 años se radicó en la Florida, desde donde ha formado parte de programas radiales y otros.

Morillo, fotoreportero, además, laboró durante muchos años para una prestigiosa emisora en su natal San Juan de la Maguana.

Ha sido colaborador de varios medios en la República Dominicana y para el periódico Diáspora Dominicana. Adjunto a otros miembros directivos del CDP, formó parte del Programa Radial “La Voz del CDP”, realizado por gestión presidida por Marcos Tejeda.

Sus colegas lo definen como “un gran trabajador por su gremio, solidario, responsable y con criterios de dirección muy diáfanos, siempre respetando los estatutos del CDP para la toma de decisiones y consultas, como debe ser”, según sostienen.

Anuncios

Relacionado