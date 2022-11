El retroceso del presupuesto público de 2023

El Proyecto de Ley de Presupuesto General del Estado de 2023, que formuló y envió el Poder Ejecutivo a la Cámara de Diputados el pasado 28 de septiembre, conforme a lo establecido por el Artículo 36 de la Ley Orgánica de Presupuesto para el Sector Público No. 423-06, muestra la voluntad del Poder Ejecutivo a nivel de lo que es la política fiscal en el corto plazo.

Es como su hoja de ruta que proyecta un gobierno en cuanto a lo que quiere hacer para un año. En el caso del documento de presupuesto de 2023 de la República Dominicana, dice que su formulación está vinculado a la estrategia nacional de desarrollo, conformada por cuatro ejes: el institucional, social, productivo y el de desarrollo sostenible.

La tarea de esta opinión es la de abordar si los recursos apropiados para cada uno de los ejes estratégicos se fortalecen y evolucionan en la dirección de respaldar el objetivo general asumido por el gobierno central en el presupuesto de 2023, para lo cual se compara con el presupuesto formulado y luego modificado de 2022.

El presupuesto de 2023 se fundamentó en un marco macroeconómico que proyecta el comportamiento de variables clave, tanto de la economía dominicana, como del contexto internacional. Respecto al PIB real, se espera un crecimiento de un 4.8 %, inferior al proyectado de 2022 que es de un 5.0 %, en términos nominales el PIB tiene una proyección de un 11.0 %, mientras que, para el año que transcurre es de un 15.0 %, una meta de inflación de 4.0 %, también igual a la del presente año, un tipo de cambio de RD$ 56.90, como tasa promedio, para una depreciación del orden de un 3.1 %, el precio del barril de petróleo WTI de US$ 89.1 -inferior en US$9.60 al de 2022 que se reestimó en US$ 98.70- y, la onza de oro en US$ 1,779.

A nivel de los ingresos del gobierno central, el presupuesto de 2023 estima que ascenderán a RD$ 1,040,005.5 millones, equivalente al 15.1 % del PIB. El monto de ingresos del próximo año supera en RD$ 101,913.1 millones al del 2022 que contempla RD$ 938,092.4 millones; mientras que, a nivel del gasto total del gobierno central alcanza los RD$ 1,247,578.1 millones, superior en RD$ 84,185.6 millones al del 2022 que tiene previsto un monto de RD$ 1,163,392.5 millones.

Los ingresos aumentarían en un 10.9 % y el gasto en un 7.2 %, para una diferencia de 3.7 puntos porcentuales (pp) a favor del primero, lo que evidencia un crecimiento de los ingresos superior al del gasto. La estimación de los ingresos supera al del PIB nominal que es de un 9.2 % y los gastos se proyectan inferior al del tamaño de la economía nominal.

El resultado financiero previsto para la ejecución presupuestaria de 2023 contempla un monto de RD$ 207,572.6 millones, inferior al previsto al concluir el 2022 que es de RD$ 225,300.1 millones, equivalente el primero a un 3.0 % del PIB y el segundo, a un 3.6 % del PIB nominal, lo que significa una previsión menor de 0.6 pp, el balance financiero disminuye en un 7.9 % y el financiamiento crece en un 15.5 %.

La propuesta de presupuesto de 2023 afirma que tiene una vinculación con la estrategia nacional de desarrollo, al contemplar destinar una composición del gasto público total como aparece en el cuadro.

Año Desarrollo institucional Desarrollo sostenible Desarrollo social Desarrollo productivo Total

2022 117,675 65,260 466,237 93,790 742,962

2023 74,576 11,359 241,874 60,870 388,729

Diferencia 43,099 53,901 224,363 32,920 354,233

La dotación de recursos monetarios para cada uno de los cuatro ejes estratégicos presenta diferencias significativas, apreciándose que en total la diferencia asciende al monto de RD$ 354,233 millones menos en 2023 respecto al 2022, lo que equivale a afirmar que en el año en curso se previó un 71.0 % del gasto total del presupuesto inicial y de un 64.0 % del presupuesto reformulado y para el 2023 será de un 31.0 %, evidenciando que el vínculo con la estrategia nacional de desarrollo se debilitará para el próximo año.

En lo concerniente a la clasificación económica del gasto, su distribución apunta a la continuación del deterioro de la participación del gasto de capital, indicativo de una menor inversión pública y un mayor gasto corriente, con casi nula vocación de ser gasto productivo. Mientras el gasto corriente gana 1.1 pp para el 2023, el gasto de capital pierde 1.1 pp.

Año Gasto corriente Gasto de capital

2022 86.5 13.5

2023 87.6 12.4

Diferencia 1.1 1.1

En términos absolutos, el monto del gasto corriente se incrementa en RD$ 186,828 millones y el de capital disminuye en RD$ 14,468 millones, evidencia que respalda la afirmación anterior de que el presupuesto de 2023 pierde vínculo con la estrategia nacional de desarrollo, dado la menor apropiación de recursos para la producción y la creación de empleo.

Referente a la clasificación institucional, Educación mantiene para el 2023 su participación dentro del total de gasto público, respecto al 2022, al registrar un 22.1 %, en cambio Salud disminuye, al pasar de 11.8 % a 11.0 %, mientras que, la Presidencia aumenta de un 8.2 % a un 9.6 %, la seguridad ciudadana (Interior y Policía), baja de un 4.9 % a un 4.8 %, Deportes de 0.27 % a 0.25 %, Agricultura inferior, al pasar de 1.50 % a un 1.21 %, Obras Públicas en igual dirección, al caer de un 4.61 % a un 3.98 % y lo propio pasa para la Juventud, la Mujer y la Vivienda.

En la parte concerniente a la clasificación funcional, se puede leer en el presupuesto del 2023 que los servicios sociales mantienen la misma apropiación de un 46.5 %, lo que evidencia que no muestra progreso la política de una mayor inclusión social, indicada en el informe explicativa del presupuesto.

En cuanto a la política de protección al medio ambiente, presenta una reducción significativa, al pasar de un 0.81 % en el 2022 a un 0.70 % para el 2023. En cambio, los servicios económicos aumentan de un 13.8 % a un 16.7 % y los servicios generales disminuyen de un 18.0 % a un 15.8 %. Los intereses de la deuda como proporción del PIB pasan a incrementarse de un 3.5 % a un 3.7 %, equivalente a RD$ 256,097 millones a RD$ 382,946 millones del 2022 al 2023, para un incremento de RD$ 126,849 millones.

Enfatizando lo de los servicios sociales, aunque en términos agregados no presenta cambios ni a la baja ni al alza, llama la atención que el componente salud disminuye de un 10.4 % a un 9.8 % y la vivienda de un 2.61 % a un 2.49 %, evidenciando una mayor desprotección a esos sectores demandados por los grupos sociales más vulnerables.

La política de financiamiento del presupuesto inicial de 2022 consignó una estimación bruta de RD$ 284,079 millones, equivalente a un 4.87 % del PIB; en cambio, para el 2023 es de RD$ 363,258 millones, equivalente también a un 5.3 % del PIB, lo que significa un aumento en términos absoluto y relativo del orden de RD$ 79,179 millones y 0.43 pp.

El examen al proyecto de presupuesto de 2023 muestra un retroceso respecto al del 2022, en términos de indicadores y en las apropiaciones, haciéndolo alejar de la estrategia nacional de desarrollo.

Relacionado