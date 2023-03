El regreso de Andrew Wiggins sigue en el aire

EL NUEVO DIARIO, CHICAGO.- Hace un mes que Andrew Wiggins no juega con los Warriors y por ahora no hay pistas sobre cuándo podría retornar. El alero dejó la disciplina del equipo por un motivo personal coincidiendo con la celebración del All-Star. Por el momento la franquicia se ciñe a decir que tienen la esperanza de que vuelva antes de que finalice la regular season, pero no tienen certeza alguna; tal y como expresa Anthony Slater de The Athletic.

Cuestionado por la situación de su jugador, Steve Kerr deja claro que verle de vuelta cuanto antes es el deseo del equipo, pero que no por ello van a presionar lo más mínimo en tal dirección.

«Esa es la esperanza. Le estamos dando su espacio, como hemos hablado, mientras lidia con algo que es mucho más importante que esto, que es un juego, un deporte. Si puede regresar, sería genial. Y si no, entonces ese es el caso. Pase lo que pase, lo manejaremos en consecuencia», expresa el head coach de los californianos.

La ausencia de Wiggins es de vital importancia para los Warriors. El curso pasado fue All-Star y en playoffs se mostró como una pieza esencial promediando 16,5 puntos y 7,5 rebotes, siendo además un baluarte defensivo que les ayudó enormemente a conseguir el anillo de campeón.

El actual está siendo muy diferente. Se perdió 15 partidos por lesión entre enero y diciembre y ahora le ha surgido un asunto familiar ante el que los Warriors han expresado su apoyo sin desvelar nada más. Bob Myers, general manager del equipo, también comentó hace poco que espera que retorne antes de playoffs, pero por ahora es una completa incógnita.

Relacionado