El primer ministro búlgaro está dispuesto a dimitir para salvar a su gobierno

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, SOFIA.- El primer ministro de Bulgaria, el populista de derechas Boiko Borisov, se mostró este miércoles dispuesto a dimitir si eso calma las protestas populares y facilita a su Gobierno de coalición completar la legislatura.

“Estoy preparado para irme en cualquier momento. Ya lo hice antes y no quiero que haya tensiones por mi persona. No debemos estar en el gobierno del país ni un día más si la gente no nos quiere”, dijo Borisov en Sofía durante una reunión con unos 4.000 miembros de su formación de centroderecha.

La dimisión de Borisov y la del fiscal general son las principales demandas que se escuchan en las protestas que se suceden cada noche en las principales ciudades del país balcánico desde hace un mes.

Los manifestantes, en su mayoría jóvenes, acusan a Borisov de corrupción y de gobernar para una oligarquía mafiosa, y exigen más transparencia y respeto a la ley en el país más pobre de la Unión Europea (UE).

El primer ministro agregó en su discurso ante los miembros de su formación que discutirá todas las opciones con los líderes de los dos partidos nacionalistas menores con los que forma la coalición gobernante cuya legislatura acaba en marzo de 2021.

“Propondré a nuestros socios de coalición varias variantes para salir de la situación, incluso aquella en la que yo me vaya y el Gobierno pueda seguir con otro primer ministro”, dijo Borisov.

El jefe del Gobierno avanzó que el invierno será muy duro debido a las consecuencias económicas de la pandemia y que el Ejecutivo necesitará el apoyo de la sociedad para aplicar, si fuera necesario, medidas impopulares.

Borissov ha estado en el poder desde 2009 y este es su tercer mandato como primer ministro.

Además de las protestas nocturnas que reúnen a miles de personas y se desarrollan de forma pacífica, unas decenas de manifestantes han organizado una acampada en Sofía y en la ciudad de Varna, en el Mar Negro, y bloquean avenidas céntricas en ambas ciudades.E

Anuncios

Relacionado