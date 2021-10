El presidente Abinader y su gobierno entrampado

Las constituciones de los países más avanzados del mundo, definen a los ministros como los consejeros del presidente en el renglón ministerial donde hayan sido designados; además de ejecutores de las políticas de estado definidas en el plan ejecutivo de ese gobierno.

La observación del accionar del gobierno del Lic. Luis Abinader, nos encamina a la conclusión de que el Presidente está siendo muy mal aconsejado. Ha puesto distancia y mantiene arrinconado al ex presidente Danilo Medina, con una parte de su familia presa y la otra perseguida por enriquecerse a la sombra del estado, mientras algunos de los actuales funcionarios tienen comportamientos cercanos a los pasados.

Mientras esto sucede en el ámbito de la justicia, los ministros de Abinader no saben qué hacer con sus ministerios. La ley general de Presupuesto autoriza al gobierno en su conjunto a emplear un 14% del mismo en gastos de capital, a fecha, octubre del 2021 solo se ha utilizado el 7% del mismo; lo que significa que les sobrará a todos los ministerios al final de año, un importante porcentaje de lo que debieron usar en inversiones de capital.

Esto ocurre mientras la población pega el grito al cielo por una incontenible inflación, y las obras en ejecución están paralizadas; y aquí es, cuando sus genios consejeros llevan a Luis Abinader a emprender el rumbo hacia su Waterloo, que lo será sin dudas esa reforma fiscal, que se propone en este difícil momento para toda la humanidad.

El presidente Abinader debe mirar las experiencias de otros países que han pretendido reformas fiscales en estos difíciles momentos; por ejemplo, Colombia es una lección fresca para aprender, pero en el ámbito local, suponemos que, en abril de 1984 nuestro presidente era lo suficiente maduro para asimilar la experiencia de ese año de su propio partido, que solo ha cambiado de siglas más no de hábitos.

Las malas decisiones políticas, tarde o temprano traen calamidades y trastornos sociales; observamos en el ámbito internacional, una decisión ampliamente difundida y consensuada a tal punto que fue aprobada mediante un plebiscito; nos referimos al Brexit acordado y puesto en marcha en Inglaterra.

La separación de Gran Bretaña de la Comunidad Económica Europea, fue impulsada por sectores económicos poderosos dentro de ese país; a tal punto que, aun teniendo una fuerte oposición lograron imponer su voluntad en una segunda oportunidad.

Hoy 3 años y medio después del referendo aprobatorio, el Reino Unido enfrenta las consecuencias de lo que muchos calificaron de mala decisión en su momento.

Doscientos mil inmigrantes europeos abandonaron sus puestos de trabajo en Inglaterra, para ir a establecerse en otros países del continente que le respalden las ventajas de la Comunidad Europea; Gran Bretaña está enfrentando una crisis de falta de mano de obra calificada para llenar esas vacantes, nadie quiere ir desde Europa a llenar esos puestos.

Una manifestación grave es el desabastecimiento de combustible para vehículos que afronta el país, no porque no haya divisas para comprar los derivados del petróleo, sino porque no hay camioneros calificados para transportarlos; lo que provoca interminables filas para comprar los carburantes.

En el plano local, los funcionarios del área de recaudación de impuestos, viven ufanándose de los altos niveles de ingresos; los hemos visto en aduanas, y en la misma Dirección de Impuestos Internos; entonces, si tenemos suficientes ingresos, y no tenemos la capacidad para gastar el porcentaje que nos autoriza la Ley General de Presupuesto, ¿para que necesitamos una reforma tributaria en estos momentos de crisis global?

Al presidente Luis Abinader, alguien debería decirle que el mejor aprendizaje viene del dolor en cabeza ajena; y que no debe tentar la capacidad de aguante del pueblo dominicano y en especial de la clase media.

Relacionado