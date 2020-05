El exjugador de NBA JR Smith golpea a un hombre que presuntamente dañó su vehículo

Comparte esta noticia

EL NUEVO DIARIO, REDACCIÓN.- JR Smith, exjugador de los Cleveland Cavaliers, aparece en un vídeo publicado por TMZ Sports en el que golpea a un hombre que presuntamente dañó su camioneta durante las protestas en Los Ángeles por la muerte de George Floyd.

En las imágenes, Smith patea al hombre cuando está en el piso y luego lo golpea cuando se levanta y antes de que empiece a correr. El hombre estrelló la ventana del auto de Smith, dijo el exjugador en un vídeo publicado en redes sociales. La historia fue publicada por ESPN.

Smith dijo que estacionó su auto en un área residencial y alejado de cualquier tienda cuando iniciaron los saqueos durante las protestas.

“Uno de esos blancos hijos de pu** rompió mi ventana, así que lo perseguí y le di una buena paliza”, dijo Smith.

El ex jugador dijo que deseaba aclarar que su reacción contra el hombre, quien es blanco, no tuvo interés racial.

“Esto no es un crimen de odio. No tengo problema con nadie que no tenga un problema conmigo. Es un problema del jodi*** sistema. Eso es todo”, reiteró.

Smith, de 34 años, quien jugó 14 años en la NBA, participó en 11 partidos con los Cavaliers la temporada. En la actual y suspendida campaña no ha estado en el roster de algún equipo.

Los Angeles es una de varias ciudades en Estados Unidos donde se presentaron protestas por la muerte de Floyd, hombre afroamericano que falleció la semana pasada en Minneapolis luego de que Derek Chavuin, policía de raza blanca, puso una rodilla en su cuello por más de ocho minutos.

